Em um duelo de sobrevivência pelo Grupo D da Copa do Mundo de 2026, o Paraguai superou a Turquia por 1 a 0 na madrugada deste sábado, 20, no Levi’s Stadium, em Santa Clara. Com um gol relâmpago logo no primeiro minuto e precisando jogar todo o segundo tempo com um homem a menos, a equipe sul-americana demonstrou resiliência para garantir seus primeiros três pontos e seguir viva na competição.

Gol relâmpago dita o ritmo

Sabendo que uma derrota significaria a eliminação precoce para ambos os lados, o Paraguai não perdeu tempo. Logo a 1 minuto e 5 segundos de bola rolando, Matías Galarza arriscou e balançou as redes, marcando o gol mais rápido desta edição do torneio. O golpe inicial forçou a Turquia a sair para o jogo, enquanto os paraguaios adotaram uma postura defensiva sólida, apostando nos contra-ataques. A pressão turca quase surtiu efeito aos 33 minutos, quando Mert Müldür cabeceou com perigo e a bola caprichosamente tocou nas duas traves do goleiro Orlando Gill antes de sair.

O clima esquentou nos minutos finais da primeira etapa. Aos 47 minutos, uma confusão generalizada mudou o panorama da partida. O meia Miguel Almirón foi expulso de forma direta por cobrir a boca durante uma discussão.

A punição rigorosa aplicou a nova diretriz da FIFA, criada para combater ofensas e antijogo, deixando o Paraguai com dez em campo para toda a etapa complementar. O árbitro da partida, muito criticado por suas intervenções, tornou-se um dos protagonistas de um jogo tenso.

Cerco turco e sobrevivência heroica

No segundo tempo, o cenário virou um ataque contra defesa. A Turquia promoveu alterações ofensivas e alugou o campo de defesa paraguaio. Nomes como Arda Güler, Can Uzun e Merih Demiral tentaram furar o bloqueio de todas as formas, mas esbarraram na falta de pontaria e na segurança do goleiro Gill.

Nos acréscimos, Demiral e Hakan Calhanoglu ainda desperdiçaram chances claras, selando o destino da partida. Com o resultado, o Paraguai respira no Grupo D e vai para a última rodada com chances de classificação, enquanto a Turquia foi eliminada precocemente da Copa do Mundo FIFA de 2026.