A primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 foi finalizada na madrugada desta quinta-feira, 18, com o triunfo da Colômbia por 3 a 1 sobre o Uzbequistão, no Estádio Azteca, na Cidade do México, pelo Grupo L. Com o resultado, foram marcados 75 gols em 24 jogos, com uma média de 3,12 gol por jogo.
A Alemanha ajudou a puxar a média para cima, com a goleada por 7 a 1 sobre a estreante Curaçao. O grupo com mais tentos porém foi o F, graças a Holanda 2 x 2 Japão e Suécia 5 x 1 Tunísia. Houve apenas um 0 a 0, entre Espanha e Cabo Verde.
Com os três gols marcados diante da Argélia, o argentino Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história das Copas, com 16 gols em seis Mundiais, empatado com o alemão Miroslav Klose, e também o líder desta edição. O francês Kylian Mbappé, o inglês Harry Kane e o norueguês Erling Haaland, no entanto, também largaram bem, com dois gols cada.
Todos os resultados da primeira rodada da Copa do Mundo de 2026
Grupo A
México 2 x 0 África do Sul
Coreia do Sul 2 x 1 Tchéquia
Grupo B
Canadá 1 x 1 Bósnia e Herzegovina
Catar 1 x 1 Suíça
Grupo C
Brasil 1 x 1 Marrocos
Haiti 0 x 1 Escócia
Grupo D
Estados Unidos 4 x 1 Paraguai
Austrália 2 x 0 Turquia
Grupo E
Alemanha 7 x 1 Curaçao
Costa do Marfim 1 x 0 Equador
Grupo F
Holanda 2 x 2 Japão
Suécia 5 x 1 Tunísia
Grupo G
Bélgica 1 x 1 Egito
Irã 2 x 2 Nova Zelândia
Grupo H
Espanha 0 x 0 Cabo Verde
Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai
Grupo I
França 3 x 1 Senegal
Iraque 1 x 4 Noruega
Grupo J
Argentina 3 x 0 Argélia
Áustria 3 x 1 Jordânia
Grupo K
Portugal 1 x 1 República Democrática do Congo
Colômbia 3 x 10 Uzbequistão
Grupo L
Inglaterra 4 x 2 Croácia
Gana 1 x 0 Panamá
Média de gols por jogo das últimas Copas
O número parcial é superior ao das últimas Copas do Mundo
- Catar 2022 – 2,69 por jogo
- Rússia 2018 – 2,64 por jogo
- Brasil 2014 – 2,67 por jogo
- África do Sul 2010 – 2,27 por jogo
- Alemanha 2006 – 2,3 por jogo