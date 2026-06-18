A primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 foi finalizada na madrugada desta quinta-feira, 18, com o triunfo da Colômbia por 3 a 1 sobre o Uzbequistão, no Estádio Azteca, na Cidade do México, pelo Grupo L. Com o resultado, foram marcados 75 gols em 24 jogos, com uma média de 3,12 gol por jogo.

A Alemanha ajudou a puxar a média para cima, com a goleada por 7 a 1 sobre a estreante Curaçao. O grupo com mais tentos porém foi o F, graças a Holanda 2 x 2 Japão e Suécia 5 x 1 Tunísia. Houve apenas um 0 a 0, entre Espanha e Cabo Verde.

Com os três gols marcados diante da Argélia, o argentino Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história das Copas, com 16 gols em seis Mundiais, empatado com o alemão Miroslav Klose, e também o líder desta edição. O francês Kylian Mbappé, o inglês Harry Kane e o norueguês Erling Haaland, no entanto, também largaram bem, com dois gols cada.

Todos os resultados da primeira rodada da Copa do Mundo de 2026

Grupo A

México 2 x 0 África do Sul

Coreia do Sul 2 x 1 Tchéquia

Grupo B

Canadá 1 x 1 Bósnia e Herzegovina

Catar 1 x 1 Suíça

Grupo C

Brasil 1 x 1 Marrocos

Haiti 0 x 1 Escócia

Grupo D

Estados Unidos 4 x 1 Paraguai

Austrália 2 x 0 Turquia

Grupo E

Alemanha 7 x 1 Curaçao

Costa do Marfim 1 x 0 Equador

Grupo F

Holanda 2 x 2 Japão

Suécia 5 x 1 Tunísia

Grupo G

Bélgica 1 x 1 Egito

Irã 2 x 2 Nova Zelândia

Grupo H

Espanha 0 x 0 Cabo Verde

Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai

Grupo I

França 3 x 1 Senegal

Iraque 1 x 4 Noruega

Grupo J

Argentina 3 x 0 Argélia

Áustria 3 x 1 Jordânia

Grupo K

Portugal 1 x 1 República Democrática do Congo

Colômbia 3 x 10 Uzbequistão

Grupo L

Inglaterra 4 x 2 Croácia

Gana 1 x 0 Panamá

Média de gols por jogo das últimas Copas

O número parcial é superior ao das últimas Copas do Mundo