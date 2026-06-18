A Colômbia estreou com o pé direito na Copa do Mundo de 2026. Na noite desta quarta-feira (17), no lendário Estádio Azteca, no México, a seleção sul-americana superou o valente Uzbequistão por 3 a 1, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo K. Conduzida por uma atuação de gala de Luis Díaz, a equipe comandou as ações, suportou o ímpeto histórico dos asiáticos e garantiu a liderança isolada da chave.

Com o resultado, a Colômbia assume a liderança do Grupo K com três pontos, aproveitando o empate em 1 a 1 entre Portugal e República Democrática do Congo na outra partida da chave. O Uzbequistão, apesar da derrota, leva para casa o orgulho de seu primeiro gol em mundiais e buscará a reabilitação na próxima rodada.

Pressão sul-americana e vantagem no fim da etapa

O roteiro do primeiro tempo foi de domínio colombiano, embora a retranca usbeque tenha exigido paciência. A equipe sul-americana trocava passes e buscava espaços, assustando pela primeira vez aos 16 minutos, quando Arias finalizou na rede pelo lado de fora. Aos 31, o grito de gol ficou entalado na garganta: após passe magistral de Arias, Luis Díaz bateu de primeira e a bola beijou a trave.

A insistência, porém, foi recompensada aos 40 minutos. O próprio Luis Díaz tirou um lançamento açucarado da cartola para Muñoz, que apareceu nas costas da zaga e deu um tapa na saída do goleiro Yusupov, abrindo o placar.

Gol histórico e a resposta imediata do craque

Na volta do intervalo, o time comandado pelo campeão mundial Fabio Cannavaro tentou sair para o jogo e foi premiado com um momento eterno. Aos 14 minutos da etapa final, após cruzamento da direita e rebote do goleiro Vargas em chute de Shomurodov, Fayzullaev apareceu para marcar de cabeça o primeiro gol da história do Uzbequistão em Copas do Mundo.

A festa asiática, no entanto, durou pouco. Apenas seis minutos depois, o craque do jogo chamou a responsabilidade. Em rápido contra-ataque, Luis Díaz recebeu na esquerda da área e bateu firme. Yusupov ainda tocou na bola, mas não evitou o segundo gol colombiano.

Golpe de misericórdia sela a liderança

A reta final da partida ganhou contornos dramáticos. O Uzbequistão se lançou ao ataque e quase buscou um novo empate aos 44 minutos, quando Mozgovoy finalizou colocado, raspando o travessão. O castigo pela chance desperdiçada veio nos acréscimos. Aos 53 minutos, Cucho Hernández ganhou na raça pela direita e cruzou na medida para Campaz testar firme e fechar o placar em 3 a 1. Ainda houve tempo para Karimov acertar o travessão colombiano no último lance, mas a vitória já estava decretada.