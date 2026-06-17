Lionel Messi segue escrevendo feitos históricos. Atual capitão campeão do torneio, o camisa 10 da Argentina chegou ao seu 16º gol na história da Copa do Mundo, igualando o ex-atacante alemão Miroslav Klose.

Messi marcou três vezes na vitória argentina sobre a Argélia, por 3 a 0, nesta terça-feira, 16, em Kansas City. Com isso, agora divide com Klose a ponta do ranking de artilharia da história dos mundiais.

Antes dos dois tentos na primeira rodada do Mundial de 2026, Leo tinha 13 bolas na rede. Assim, deixou para trás os franceses Just Fontaine e Kylian Mbappé, com quem estava empatado, o alemão Gerd Muller, que marcou 14 vezes, e o brasileiro Ronaldo Fenômeno, autor de 15 gols.

Messi está empatado na primeira posição com Miroslav Klose, que tem 16 bolas na rede em 24 jogos. O argentino fez 16 gols em 27 partidas – numero que o coloca também como jogador com mais atuações em mundiais.

Maiores artilheiros da Copa do Mundo

16 – Klose 🇩🇪 (24 j) – 0,67

[16] – Messi 🇦🇷 (27 j) – 0,59

15 – Ronaldo 🇧🇷 (19 j) – 0,79

14 – Gerd Müller 🇩🇪 (13 j) – 1,08

[14] – Mbappé 🇫🇷 (15 j) – 0,93

13 – Fontaine 🇫🇷 (6 j) – 2,17

12 – Pelé 🇧🇷 (14 j) – 0,86

11 – Klinsmann 🇩🇪 (17 j) – 0,65

11 – Kocsis 🇭🇺 (5 j) – 2,20