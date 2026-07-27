Andrea Pirlo não será o novo técnico da Itália. Em mensagem publicada em suas redes sociais nesta segunda-feira, 27, o treinador disse que foi informado pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) na noite de domingo, 26, sobre a decisão.

“Por respeito às instituições, à Federação Italiana de Futebol e a todas as pessoas envolvidas, optei até agora por manter o silêncio. Mas, depois de saber na noite de ontem que deixei de ser candidato ao cargo de técnico da seleção italiana, considero meu dever esclarecer alguns pontos […]”, escreveu Pirlo.

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A mensagem de Pirlo foi acompanhada de um texto já publicado no domingo, 26, no qual rebateu as acusações devido à sua ligação com a Fonbet, casa de apostas da Rússia. O treinador destacou que a parceria “tem natureza puramente comercial e esportiva”.

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Atualmente, Pirlo é o técnico do United FC, dos Emirados Árabes Unidos. O proprietário do clube é Sergey Lomakin, empresário ligado à casa de apostas. O ex-jogador e treinador é garoto propaganda da empresa, conforme relembra o ge.

Na Itália, o caso foi alvo de críticas. Carlo Calenda, por exemplo, líder do partido Azione, se opôs à contratação de Pirlo. “Qualquer pessoa que esteja ou tenha estado a fazer campanha pela Rússia depois de 2022 (ano da invasão da Ucrânia) nunca deveria ocupar um cargo público nacional”, disse, conforme registrado pela CNN.

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Confira a mensagem de Pirlo

“Por respeito às instituições, à Federação e a todos os envolvidos, optei por permanecer em silêncio até agora; no entanto, após saber ontem à noite que não sou mais candidato ao cargo de treinador principal da seleção italiana, sinto que é meu dever esclarecer certos pontos. Nos últimos dias, acompanhei com grande amargura o debate que se desenrolou a respeito do meu nome e da possibilidade de assumir o cargo de treinador principal da seleção italiana. Ao longo da minha carreira — primeiro como jogador e agora como treinador — sempre conduzi meu trabalho em total conformidade com as leis dos países onde trabalhei e com os contratos que assinei. A colaboração profissional no centro da recente controvérsia surgiu durante o período em que trabalhei nos Emirados Árabes Unidos e é de natureza puramente comercial e esportiva. Atribuir significado político a essa colaboração implica que eu defendo opiniões que nunca expressei e que não compartilho. Gostaria de agradecer a Maldini e Leonardo pela estima e confiança que depositaram em mim. Estou bem ciente de sua experiência, seu profissionalismo e do amor que sempre dedicaram ao futebol italiano. É lamentável que uma decisão baseada em critérios desportivos tenha sido rapidamente arrastada para uma disputa pública que acabou por me atribuir motivos e intenções que não são meus. O meu amor pela Itália não depende de um cargo específico. Faz parte da minha história e da minha identidade, e permanecerá comigo para sempre.”