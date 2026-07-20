Para voltar a uma Copa do Mundo a Itália quer Pep Guardiola como seu novo treinador. Segundo a Sky Sports Itália, a Federação Italiana de Futebol abriu conversas com o ex-técnico do Manchester City.
Na última semana, dirigentes da federação, entre eles Paolo Maldini e Leonardo, viajaram até Barcelona para apresentar uma proposta ao catalão. Guardiola é o grande sonho dos italianos para a vaga, mas Andrea Pirlo é o considerado o plano B para a vaga deixada por Gennaro Gattuso.
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A Itália ficou de fora dos últimos três Mundiais: 2018, 2022 e 2026. Na repescagem do último torneio, a seleção foi derrotada pela Bósnia e Herzegovinia, nos pênaltis. Após o fracasso, a seleção vem passando por uma grande reformulação na federação.
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