A seleção italiana segue na busca por um novo treinador. Segundo a Gazzetta dello Sport, nesta sexta-feira, 24, o favorito Pep Guardiola recusou comandar o país, que tem o ex-jogador Andrea Pirlo como plano B. Carlo Ancelotti foi outro nome sondado pelos dirigentes da federação italiana, mas também recusou a Azzurra.

A Itália está sem treinador desde a saída de Gennaro Gattuso, que deixou o comando da seleção após a eliminação nos pênaltis para a Bósnia e Herzegovinia, na repescagem europeia. A derrota deixou a tetracampeã fora de sua terceira Copa do Mundo consecutiva.

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Paolo Maldini, diretor de seleções da Federação Italiana de Futebol, confirmou que ele e Leonardo, ex-jogador e outro dirigente da federação, fizeram contatos com Guardiola. No entanto, o catalão recusou o convite, alegando que iria manter o plano de ficar afastado do futebol, após deixar o comando Manchester City depois de quase uma década.

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“Obrigado, estou honrado, mas neste momento não me sinto à vontade para aceitar, disse o treinador a Maldini, segundo o jornal italiano.

Carlo Ancelotti foi outro nome contatado que recusou assumir a seleção. Com contrato renovado até 20230, o italiano preferiu seguir com a seleção brasileira para o próximo ciclo.

Sem os dois nomes de peso, Maldini e Leonardo tem Andrea Pirlo, ex-treinador da Juventus e Campeão Mundial com a Azzurra em 2006 como o principal desejo. Desde que deixou a Vecchia Signora, em 2021, o técnico passou por Karagümrük, da Turquia, Sampdoria, da Itália, e Dubai United, dos Emirados Árabes e seu atual clube.

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