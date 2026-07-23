Paolo Maldini, novo diretor de seleções da Federação Italiana de Futebol, revelou que conversou com Carlo Ancelotti para o treinador do Brasil assumir a seleção italiana. O ex-zagueiro também confirmou que se reuniu com Pep Guardiola, informação veiculada na imprensa do país.

“Não podemos dar notícias sobre o que está acontecendo, vocês identificaram o que poderia ser um de nossos objetivos, não podemos esconder que falamos também com Ancelotti antes de falar com Pep Guardiola, nos pareceu justo começar por aqueles que considerávamos os melhores do mundo, mas é preciso verificar a disponibilidade geral”, afirmou Maldini em entrevista coletiva.

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Maldini e Leonardo, outro diretor da federação, procuram um substituto para Gennaro Gattuso, que deixou a seleção após a Itália fracassar em voltar à Copa do Mundo. O país ficou fora do terceiro Mundial consecutivo, após ser eliminado pela Bósnia e Herzegovinia, na repescagem europeia.

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“Quando será anunciado o novo treinador? O ideal seria até o final desta semana, mas talvez também esperar pela pessoa que realmente queremos, o timing também é determinado pela oportunidade de contar com as figuras que desejamos”, completou o ex-jogador.

Outro nome que é especulado pela imprensa italiana é Andrea Pirlo. O ex-treinador da Juventus é visto como o Plano B, caso Guardiola, favorito, recuse a Itália.

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