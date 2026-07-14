O treinador e ex-meia Andrea Pirlo é um dos cotados para assumir a seleção italiana. Segundo o jornal La Gazzetta dello Sport, o nome do ex-jogador agrada Paolo Maldini e Leonardo, anunciados como diretor de seleções e consultor técnico no último sábado, 11, respectivamente.

Ao lado de Giovanni Malagò, presidente da Federação Italiana de Futebol, os dirigentes irão discutir quem deve ser o novo treinador. Segundo o jornal, Maldini e Leonardo enxergam que Pirlo é “a combinação perfeita de história e visão, conhecimento do mundo Azzurri e a coragem das ideias”. Em 2006, o ex-meia foi destaque na conquista da Copa do Mundo pela Itália.

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Mesmo com o apreço dos dirigentes pelo ex-meia, o espanhol Pep Guardiola ainda é o principal desejo para assumir a seleção. O portal ge relembra que Pirlo, inclusive, chegou a declarar que o ex-treinador do Manchester City seria o nome ideal para assumir a Itália.

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“Seria algo muito top para todo o futebol italiano. Esperamos que seja ao menos uma possibilidade. O fato de ele não ser italiano não é tão importante, porque isso já acontece em outros países, como no Brasil com Carlo Ancelotti e na Inglaterra com Thomas Tuchel”, disse Pirlo ao jornal Marca.

Além deles, Antonio Conte e Roberto Mancini continuam como candidatos ao cargo. Conte esteve à frente da seleção italiana entre 2014 e 2016, enquanto Mancini comandou a Itália entre 2018 e 2023.

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