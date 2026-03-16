A Copa do Mundo de 1938, sediada na França, foi a última edição do torneio antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial e ficou marcada por tensões políticas que esvaziaram a competição. A Espanha, que possuía uma equipe promissora no continente europeu, foi obrigada a se retirar das eliminatórias devido à Guerra Civil Espanhola, que aconteceu entre 1936 e 1939. O conflito armado entre republicanos e as tropas nacionalistas do general Francisco Franco paralisou as atividades esportivas no país, destruiu praças esportivas e enviou atletas para as frentes de batalha, inviabilizando qualquer representação oficial perante a Fifa.

A escalada do conflito militar e a paralisação do calendário esportivo

A Guerra Civil Espanhola teve início em julho de 1936, e o esporte sofreu uma interrupção imediata. O campeonato nacional de futebol, a La Liga, que vivia uma fase de consolidação, foi oficialmente suspenso dois meses antes do início dos combates, em maio de 1936.

Enquanto as batalhas tomavam o território, o futebol oficial cedeu espaço a competições regionais informais, que ainda tentaram sobreviver na Catalunha e no País Basco até a temporada de 1937/38. No ano do Mundial da França, toda a atividade futebolística formal foi encerrada na Espanha. O ambiente de perseguição atingiu as diretorias dos clubes de forma drástica, com dirigentes ameaçados, exilados ou executados. O fuzilamento de Josep Sunyol, então presidente do FC Barcelona, evidenciou que os clubes e seus membros haviam se tornado alvos políticos diretos no confronto.

As regras das eliminatórias da Fifa em 1938 e a oficialização da desistência

O regulamento para a terceira edição da Copa do Mundo determinou, de forma inédita, que o país-sede, a França, e o atual campeão, a Itália, estivessem classificados automaticamente. Restavam 14 vagas em disputa na fase final, alvo de 37 equipes inscritas que foram divididas em 12 grupos baseados em critérios geográficos.

Para a federação espanhola, o cumprimento do protocolo estabelecido pela Fifa para as eliminatórias encontrou barreiras operacionais impostas pela guerra: