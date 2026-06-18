Apagado em sua estreia na Copa do Mundo, o atacante Cristiano Ronaldo voltará em apenas cinco dias ao mesmo palco em que viu Portugal só empatar diante da República Democrática do Congo. Os lusos enfrentam o Uzbequistão, buscando a primeira vitória, curiosamente em um lugar pouco acostumado com o futebol.

O NRG Stadium havia recebido só algumas partidas de “soccer” desde a sua fundação, em 24 de agosto de 2002. Com quase 24 anos de vida, foi concluído com aporte de 352 milhões de dólares e capacidade para 72.220 torcedores.

Antes do Mundial, foi uma das casas das edições da Copa América de 2016 e de 2024 e, principalmente, das seleções dos Estados Unidos e do México.

No último ano, recebeu a final da Copa Ouro, vencida pelos mexicanos diante dos americanos com 70.925 torcedores, além de amistosos internacionais de clubes como Real Madrid, Manchester United, Bayern de Munique, Manchester City e Milan.

Situado na região de South Main, já bem próximo ao Texas Medical Center, o estádio foi construído para ser a casa do Houston Texans, tradicional time de futebol americano, mas está em região afastada do centro nervoso da cidade, conhecido como Downtown.

A arena multiuso também virou uma importante casa para shows, quebrando recordes de público com apresentações de artistas como Beyoncé, Taylor Swift, Ed Sheeran, Metallica, Guns N’ Roses, J Balvin e Lizzo.

O principal evento atual do NRG, contudo, está bem longe de ser a Copa ou mesmo as aparições de Cristiano Ronaldo. Criado em 1932, o Houston Livestock Show and Rodeo, popularmente conhecido como RodeoHouston, é o maior rodeio e feira de agropecuária do mundo, que acontece anualmente no local ao longo de três semanas entre fevereiro e março.

O festival é considerado um pilar cultural do Texas, atraindo mais de 2,5 milhões de visitantes a cada edição. É dividido em quatro grandes momentos: o rodeio profissional, que reúne os melhores coubóis e cowgirls do mundo em competições profissionais; os grandes shows de música; a exposição de agropecuária e os festivais do complexo externo, com jogos e barracas com o clássico churrasco texano, o Texas BBQ.

O clima na cidade muda por completo durante os dias de festa. Na véspera do evento, toda a população vai trabalhar vestida a caráter, com botas, jeans e chapéu de caubói.

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Outro evento bastante aguardado no NRG é o Monster Jam, maior campeonato de monster trucks – caminhonetes que chegam a até 3,5 metros de altura modificadas com rodas gigantescas. Para a sua realização, o gramado da NFL é completamente coberto por toneladas de terra, moldadas para criar rampas, lombadas e obstáculos.

Curiosamente, após a Copa do Mundo, o NRG voltará a se chamar Reliant Stadium por conta de uma decisão da Reliant Energy, subsidiária da NRG Energy, que detém até 2032 os naming rights do complexo e do estádio.

Até lá, Cristiano Ronaldo espera fazer do mesmo palco que sofreu com críticas, o local de sua redenção. Antes disso, Holanda e Suécia se enfrentam neste sábado, 20, às 14h (de Brasília).

Depois, também pode ser o NRG a casa que definirá o futuro da seleção brasileira nesta Copa caso passe na primeira colocação na fase de grupos. Se ficar em segundo, vai a Houston só se avançar às oitavas de final.