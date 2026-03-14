A política do apartheid, um regime de segregação racial institucionalizado pelo Estado sul-africano entre 1948 e 1994, resultou no mais longo banimento de um país na história do esporte contemporâneo. Entre as décadas de 1960 e 1990, a nação foi completamente excluída das competições internacionais, o que levanta uma dúvida estatística comum sobre quantas Copas do Mundo a África do Sul perdeu devido à política de segregação do apartheid. Ao longo de quase 31 anos de suspensão severa, a seleção nacional foi impedida de disputar as Eliminatórias e as fases finais de sete edições consecutivas do torneio da Fifa, retornando aos gramados oficiais apenas em 1992, quando as leis discriminatórias começaram a ser abolidas.

Cronologia da suspensão e a resposta das federações internacionais

A pressão do mundo do esporte sobre a África do Sul começou antes mesmo da intervenção direta da Fifa. Em 1957, o país foi um dos membros fundadores da Confederação Africana de Futebol (CAF) e havia sido convidado para disputar a primeira edição da Copa Africana de Nações. No entanto, o governo sul-africano exigiu enviar uma seleção composta exclusivamente por jogadores brancos, o que motivou a exclusão imediata da equipe do torneio e o seu banimento da CAF no ano seguinte.

Na entidade máxima do futebol mundial, o processo de isolamento ocorreu em etapas baseadas em decisões executivas:

1961: A Fifa aplica a primeira suspensão oficial à Associação Sul-Africana de Futebol (FASA) por flagrante violação de seus estatutos antidiscriminatórios.

A Fifa aplica a primeira suspensão oficial à Associação Sul-Africana de Futebol (FASA) por flagrante violação de seus estatutos antidiscriminatórios. 1963: O então presidente da Fifa, Stanley Rous, retira a sanção temporariamente sob o argumento de que a exclusão total prejudicaria o desenvolvimento do esporte no país.

O então presidente da Fifa, Stanley Rous, retira a sanção temporariamente sob o argumento de que a exclusão total prejudicaria o desenvolvimento do esporte no país. 1964: Sob intensa pressão de outras nações africanas e de blocos políticos no continente, a Fifa reintegra a suspensão por tempo indeterminado.

Sob intensa pressão de outras nações africanas e de blocos políticos no continente, a Fifa reintegra a suspensão por tempo indeterminado. 1976: Após o Levante de Soweto, um protesto de jovens duramente reprimido pela polícia com dezenas de mortes, a Fifa decreta a expulsão formal e definitiva da África do Sul de todos os seus quadros.

Após o Levante de Soweto, um protesto de jovens duramente reprimido pela polícia com dezenas de mortes, a Fifa decreta a expulsão formal e definitiva da África do Sul de todos os seus quadros. 1992: Com o avanço do fim do apartheid e a criação de uma nova associação multirracial, o país é finalmente readmitido no futebol internacional.

Regulamentos de segregação e as violações do estatuto esportivo

A exclusão da África do Sul não se baseou apenas na política moral interna do país, mas no choque direto e fático entre as leis nacionais vigentes e os regulamentos do futebol. A legislação do apartheid exigia a separação física, geográfica e civil entre raças, o que inviabilizou a prática do esporte de alto rendimento nos moldes internacionais.