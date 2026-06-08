A seleção do Uruguai, que já lidava com o drama do meia Giorgian de Arrascaeta, ganhou um novo problema com um titular a poucos dias da estreia da Copa do Mundo de 2026. Ronald Araújo, titular da equipe e do Barcelona, sofreu uma distensão muscular no último domingo, 7, e se tornou dúvida para o técnico Marcelo Bielsa.

Em comunicado divulgado pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF), foi informado que o zagueiro de 27 anos foi liberado para realizar tratamento com médicos particulares. De acordo com o diário Ovación, o jogador viajará a Espanha por alguns dias antes de se juntar à delegação nos EUA.

“Para ajudar a tratar uma moléstia muscular, o jogador [Ronald Araújo] receberá um tratamento médico a cargo de profissionais que já o atenderam anteriormente. A comissão técnica e o departamento médico da Associação Uruguaia de Futebol concordaram com esta decisão”, diz o documento.

“[Ele] não participará das atividades com o grupo nesta segunda-feira (8) e se incorporará ao grupo na terça-feira (9), para a viagem rumo à Copa do Mundo”, prossegue a AUF.

Quando o Uruguai estreia na Copa

O Uruguai inicia sua caminhada rumo ao tricampeonato no dia 15 de junho, às 19h (de Brasília), contra a Arábia Saudita, em Miami. A equipe integra o Grupo H, ao lado de Espanha e Cabo Verde.