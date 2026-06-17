No dia em que completou um mês sem atuar em uma partida, Neymar treinou pela primeira vez com bola desde que sofreu uma lesão muscular de grau 2 sofrida na panturrilha direita.

Nesta quarta-feira, 17, em Nova Jersey, nos EUA, o craque da seleção brasileira fez atividades separado do resto do elenco, seguindo o seu cronograma de recuperação para voltar a tempo de disputar sua quarta Copa do Mundo.

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Submetido a uma nova ressonância magnética na última segunda-feira, 15, para avaliar a evolução no processo de cicatrização da panturrilha direita, o camisa 10 ainda segue sem previsão de retorno.

A expectativa é que Neymar ainda esteja indisponível para a partida contra o Haiti, na sexta-feira, 19. O tipo da lesão necessita que Neymar seja reavaliado constantemente e novos exames devem ser feitos para definir quando o atacante está em condições físicas de atuar.

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Aquecendo com o resto dos companheiros, Neymar passou por uma espécie de “batismo”, na forma de um corredor polonês. Ele chegou a brincar com os jornalistas presentes: “Estavam com saudade de mim?”, questionou, conforme registrado pela repórter Raisa Simplicio, de PLACAR.

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Sua última aparição foi na derrota por 3 a 0 do Santos para o Coritiba, na Neo Química Arena, no dia 17 de maio – marcada por uma confusão da arbitragem no protocolo de substituição enquanto ele recebia atendimento médico.

Neymar se apresentou à seleção com o departamento de saúde do Santos, chefiado pelo médico Rodrigo Zogaib, assegurando publicamente que o problema se tratava apenas de um edema leve na região da panturrilha e que o jogador poderia até mesmo atuar nas últimas partidas do time antes da pausa para a Copa.