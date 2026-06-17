Fora da partida contra o Haiti e ainda sem sequer treinar em campo com o grupo da seleção brasileira nesta Copa do Mundo, Neymar completa nesta quarta-feira, 17, exatos 30 dias de inatividade. Sua última aparição foi na derrota por 3 a 0 do Santos para o Coritiba, na Neo Química Arena, no dia 17 de maio – marcada por uma confusão da arbitragem no protocolo de substituição enquanto ele recebia atendimento médico.

Submetido a uma nova ressonância magnética na última segunda-feira, 15, para avaliar a evolução no processo de cicatrização da panturrilha direita, o camisa 10 ainda segue sem previsão de retorno. Ele foi a campo na terça, 16, calçou tênis e depois chuteira, e realizou exercícios leves com a bola, além de corridas, conforme mostraram imagens da CBF.

A cronologia do mesversário

A seleção brasileira iniciou a preparação para a Copa do Mundo em 27 de maio, em Teresópolis (RJ), e, desde então, o jogador não participou de nenhuma atividade em grupo comandada pelo técnico Carlo Ancelotti.

Mesmo contra a Escócia, no encerramento da fase de grupos, ele só deve ser utilizado em caso de extrema necessidade de resultado. A prioridade estabelecida pela comissão técnica, já informada ao departamento médico, é contar com o atleta apenas quando ele estiver 100% recuperado.

Durante este período, ele tem sido acompanhado diariamente pelo fisioterapeuta Rafael Martini, seu profissional de confiança desde agosto de 2014, época em que o atacante defendia o Barcelona.

Curiosamente, a relação com Martini começou ainda na primeira passagem do meia-atacante pelo Santos, entre 2009 e 2013, quando ainda era funcionário do clube. O vínculo foi posteriormente retomado em sua segunda temporada no Barcelona, motivado por desentendimentos do jogador com o departamento médico do clube catalão.

Na ocasião, Neymar obteve autorização da diretoria blaugrana para contratar o fisioterapeuta e o preparador físico Ricardo Rosa, outro que trabalhou com ele na Vila Belmiro. O estafe do atleta entendia que o clube espanhol quase havia colocado em risco sua participação na Copa do Mundo de 2014 ao não diagnosticar corretamente uma lesão em seu pé.

No Santos, Martini comandou uma verdadeira “operação de guerra” para que Neymar conseguisse voltar a jogar e estivesse apto, principalmente, na reta final da convocação de Ancelotti. O camisa 10 atuou em 11 dos 16 jogos disputados entre a Data Fifa de março e a lista final para o Mundial.

‘É só um edema’

Neymar se apresentou à seleção com o departamento de saúde do Santos, chefiado pelo médico Rodrigo Zogaib, assegurando publicamente que o problema se tratava apenas de um edema leve na região da panturrilha e que o jogador poderia até mesmo atuar nas últimas partidas do time antes da pausa para a Copa.

Na véspera da apresentação, após acompanhar a vitória por 3 a 0 da equipe santista diante do Deportivo Cuenca – que garantiu a classificação aos playoffs da Sul-Americana -, Neymar também negou qualquer preocupação sobre sua condição física.

“Está aqui, inteira”, disse, ao ser questionado sobre como estava a panturrilha. “Problema do quê?”, emendou, quando ouviu de um dos jornalistas se o incômodo na região seria um problema para a Copa do Mundo.

Logo na apresentação à seleção, uma ressonância realizada em uma clínica particular em Teresópolis, contudo, confirmou que o atacante estava, de fato, com uma lesão muscular de grau 2 no local. A CBF evitou entrar em polêmicas com o Santos pela omissão da real situação do jogador.

“Neymar se apresentou ontem na Granja Comary, fez todos os exames médicos e terminamos com a ressonância, que identificou uma lesão muscular de grau 2. O atleta segue em tratamento; a expectativa é que em duas a três semanas ele esteja liberado”, informou o médico da seleção, Rodrigo Lasmar.

O prazo dado pela entidade estipulava que o jogador precisaria de pelo menos três semanas, a contar daquela data, para retornar às atividades. O Santos se pronunciou sobre o caso afirmando que o prazo de recuperação deveria ser contado desde o dia da lesão, em 16 de maio, algo que novamente não se cumpriu.

Outros dois exames foram feitos já nos Estados Unidos, que, apesar de mostrarem evolução, ainda não asseguraram o seu retorno nem mesmo às atividades mais leves. Sempre que questionados, jogadores e até mesmo o técnico Carlo Ancelotti asseguram que Neymar está evoluindo bem, mas sem maiores detalhes.

Na estreia, Neymar esteve à beira do campo e, por muitas vezes, foi flagrado passando instruções aos jogadores. Já nos Estados Unidos, ele anunciou que será pai pela quinta vez.

O Brasil volta a jogar nesta sexta-feira, 19, às 19h30 (de Brasília), na Filadélfia.