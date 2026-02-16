Neymar estreou na temporada no último domingo, 15, na goleada do Santos sobre o Velo Clube, pela última rodada da primera fase do Campeonato Paulista. O camisa 10 do Peixe agora tem um mês e de quatro a sete jogos até a convocação para os amistosos da seleção brasileira.
O melhor dos cenários, com mais jogos, tem as quartas de final contra o Novorizontino, um jogo da semi, dois das finais, além de três do Brasileirão. Caso não avance no Paulistão, serão apenas quatro jogos.
Próximos jogos do Santos
- 22/2 – Paulistão – fora – Novorizontino
- 1/3 – Paulistão – semifinal
- 4/3 – Paulistão – final ida
- 7/3 – Paulistão – final volta
*as datas do Paulistão ainda não foram confirmadas
- 26/2 – Brasileirão – casa – Santos x Vasco
- 10/3 – Brasileirão – fora – Mirassol x Santos
- 15/3 – Brasileirão – casa – Santos x Corinthians
Volta de Neymar
Com a vitória encaminhada, Neymar entrou no intervalo da goleada do Santos na Vila Belmiro. O atacante procurou as jogadas, driblou, sofreu com pelo menos duas botinadas do adversário e deu uma assistência para Gabigol. Quando teve a sua chave, próximo da pequena área, chutou para fora.
Se o Neymar fez o seu primeiro jogo no ano, recuperado de uma cirurgia no joelho esquerdo, o Santos fez 11 partidas até agora.