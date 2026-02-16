Neymar estreou na temporada no último domingo, 15, na goleada do Santos sobre o Velo Clube, pela última rodada da primera fase do Campeonato Paulista. O camisa 10 do Peixe agora tem um mês e de quatro a sete jogos até a convocação para os amistosos da seleção brasileira.

O melhor dos cenários, com mais jogos, tem as quartas de final contra o Novorizontino, um jogo da semi, dois das finais, além de três do Brasileirão. Caso não avance no Paulistão, serão apenas quatro jogos.

Próximos jogos do Santos

  • 22/2 – Paulistão – fora – Novorizontino
  • 1/3 – Paulistão – semifinal
  • 4/3 – Paulistão – final ida
  • 7/3 – Paulistão – final volta 

*as datas do Paulistão ainda não foram confirmadas

  • 26/2 – Brasileirão – casa – Santos x Vasco
  • 10/3 – Brasileirão – fora – Mirassol x Santos
  • 15/3 – Brasileirão – casa – Santos x Corinthians

Volta de Neymar

Neymar chegando para partida na Vila Belmiro - Raul Baretta/Divulgação/Santos FC

Com a vitória encaminhada, Neymar entrou no intervalo da goleada do Santos na Vila Belmiro. O atacante procurou as jogadas, driblou, sofreu com pelo menos duas botinadas do adversário e deu uma assistência para Gabigol. Quando teve a sua chave, próximo da pequena área, chutou para fora.

Se o Neymar fez o seu primeiro jogo no ano, recuperado de uma cirurgia no joelho esquerdo, o Santos fez 11 partidas até agora.