O Santos não deu margem para o azar ou para a matemática complexa neste domingo, 15, de carnaval. Precisando da vitória para não depender de outros resultados, o Peixe foi impiedoso na Vila Belmiro, goleou o Velo Clube por 6 a 0 e carimbou seu passaporte para as quartas de final do Campeonato Paulista para enfrentar o Novorizontino.

O resultado, construído com extrema facilidade, teve um gosto amargo para o adversário: a derrota decretou o rebaixamento do time de Rio Claro para a Série A2 de 2027.

Jogos das quartas de final do Paulistão

Novorizontino x Santos

Palmeiras x Capivariano

Bragantino x São Paulo

Portuguesa x Corinthians

*datas e horários ainda a serem definidos

A partida foi um monólogo alvinegro do início ao fim. Com um primeiro tempo avassalador, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda resolveu a fatura em menos de 25 minutos. A segunda etapa serviu para dar ritmo a Neymar, que voltou a ser relacionado, e para transformar a vitória em um massacre histórico, aproveitando a expulsão de um jogador rival.

Início avassalador resolve a parada

A tensão de um jogo decisivo durou exatos seis minutos. Foi o tempo necessário para o Santos abrir o placar e desmontar qualquer estratégia defensiva do Velo Clube. Após cobrança de escanteio de Álvaro Barreal e desvio de Thaciano, o atacante Gabriel apareceu livre para empurrar para as redes. O gol cedo desestabilizou o Velo, que, precisando pontuar para fugir da degola, se viu obrigado a sair para o jogo de forma desorganizada.

O Peixe aproveitou os espaços com cirúrgica eficiência. Aos 18 minutos, Gabriel retribuiu a gentileza e serviu Moisés, que ampliou de cabeça. O Velo Clube mal teve tempo de respirar. Cinco minutos depois, aos 23, uma bela triangulação terminou com cruzamento de Gabriel Bontempo e finalização precisa de Thaciano: 3 a 0 no placar e a classificação praticamente assegurada antes mesmo da parada técnica para hidratação.

Neymar em campo e a goleada se desenha

Com a vitória garantida, o segundo tempo trouxe a atração esperada pela torcida: a entrada de Neymar no lugar de Barreal. O craque movimentou o jogo, criou chances e viu a tarefa santista ficar ainda mais fácil aos 13 minutos, quando Luiz Otávio foi expulso após revisão do VAR por uma entrada dura em Bontempo. Com um homem a mais, o Santos transformou o domínio em humilhação.