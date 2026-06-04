Neymar não vai viajar com a seleção brasileira para Cleveland, em Ohio, onde a equipe enfrenta o Egito no próximo sábado, 6, às 19h (de Brasília), no último amistoso antes do início da Copa do Mundo. O camisa 10 da equipe seguirá em recuperação no CT Red Bull, em Nova Jersey

O departamento médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem colocado em prática um plano pensando na recuperação da lesão na panturrilha direita de Neymar. Assim, todo e qualquer desgaste, como o voo de uma hora e meia para Cleveland, deverá ser evitado.

O jogador de 34 anos, que pretende disputar sua quarta Copa do Mundo, não tem participado dos treinos de campo com o restante do elenco. A atual realidade de Neymar são treinos na academia e fisioterapia. No treino da manhã desta quarta, 4, o técnico Carlo Ancelotti testou cinco mudanças.

De acordo com o médico da CBF, Rodrigo Lasmar, a tendência é que Neymar volte a treinar com bola mais perto da estreia da seleção contra o Marrocos, no dia 13 de junho, e que possa estar apto para o segundo jogo do Grupo C, contra o Haiti, em 19 de junho.

A seleção fará dois treinos nesta quinta-feira, 4. No dia seguinte, haverá outro treinamento pela manhã e, no fim de tarde, a delegação viaja para Cleveland, sem Neymar.