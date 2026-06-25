Após 981 dias sem atuar pela seleção brasileira, Neymar voltou a defender as cores do Brasil. Na vitória por 3 a 0 contra a Escócia, o camisa 10 esteve em campo por cerca de vinte minutos. Após o duelo, Neymar conversou com a imprensa argentina na zona mista e, inevitavelmente, falou sobre Lionel Messi, com quem jogou no Barcelona e PSG.

“Messi é uma pessoa muito melhor fora de campo. Ele é bom em campo, certo? Imagine fora dele. Estou muito feliz por tê-lo conhecido, por ter jogado com ele, ele é um grande amigo. Conversamos muito, mesmo hoje em dia, ele sabe que me importo muito com ele”, comentou Neymar em entrevista ao canal DSports, conforme registrado pelo ge.

Ao final da conversa com os jornalistas, Neymar agradeceu o carinho que os argentinos demonstram por ele.

Situação do Brasil na Copa do Mundo

Após a vitória diante da Escócia, o Brasil terminou na liderança do grupo C, com sete pontos, e garantiu vaga na fase 16 avos de final. A seleção, no entanto, aguarda o segundo colocado do grupo F da Copa, que pode ser Japão, Holanda ou Suécia. A partida acontece na próxima segunda-feira, 29, às 14h (de Brasília), em Houston, Estados Unidos.