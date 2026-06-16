O aguardado retorno de Neymar à seleção brasileira terá de esperar um pouco mais. De acordo com apuração da repórter Raisa Simplicio, de PLACAR, o atacante de 34 anos não deve ficar à disposição de Carlo Ancelotti contra o Haiti, na próxima sexta-feira, 19, pela segunda rodada do Grupo C.

Neymar segue no departamento médico, conciliando com trabalhos físicos, para se recuperar de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. O camisa 10 passou por novos exames médicos, considerado algo normal dentro do cronograma da CBF, que preferiu adotar cautela para seu retorno.

Questionado sobre a situação de Neymar após em empate em 1 a 1 com o Marrocos na estreia, em Nova Jersey, o técnico Carlo Ancelotti desconversou.

“O Neymar está trabalhando forte para se recuperar o mais rápido possível. A expectativa é que ele se recupera e se reintegre na próxima semana. Quando convocamos o Neymar, sabíamos da sua qualidade técnica indiscutível e o quanto ele é importante para o grupo. Não só por sua experiência, mas também pelo exemplo que pode representar para os jovens”, disse Ancelotti.

O último boletim médico da CBF, publicado em 8 de junho, citou “boa evolução”, mas não estabeleceu data para o retorno de Neymar aos treinamentos com bola.

Em 18 de maio, dia da apresentação da equipe na Granja Comary, o médico da CBF Rodrigo Lasmar deixou transparecer seu incômodo com o Santos, que tratava a lesão como um edema. Na ocasião, Lasmar estimou entre duas e três semanas para a recuperação da lesão.

Agora, a expectativa é que Neymar esteja apto ao menos para o terceiro jogo da primeira fase, diante da Escócia, em 24 de junho.

Pai de outra menina

Se profissionalmente as notícias não são animadoras, nesta segunda-feira, 15, Neymar dividiu com seus fãs uma ótima novidade. Ele e a esposa Bruna Biancardi anunciaram a terceira gravidez do casal, novamente uma menina. Juntos desde 2021, eles já são pais de Mavie, de dois anos, e Mel, de onze meses.

Em vídeo divulgado no Youtube, Neymar, Bruna, as duas meninas e Davi Lucca, primeiro filho do jogador, fizeram o chá revelação. Assista: