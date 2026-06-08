Depois de uma temporada estendida, com a disputa da Copa do Mundo de Clubes no meio de 2025, os jogadores têm sofrido com problemas físicos no período pré-Copa do Mundo de 2026. Além de atletas cortados do torneio com lesões mais sérias, como o brasileiro Wesley, muito nomes chegam longe da forma física ideal para o Mundial.

Veja os principais nomes abaixo:

Três estrelas: Messi, Neymar e Yamal

Três dos principais nomes de seleções das candidatas ao título, Lionel Messi, Neymar e Lamine Yamal, vão começar o Mundial com problemas físicos.

O craque argentino teve uma inflamação no músculo posterior de sua coxa esquerda e foi poupado do amistoso contra Honduras, no último sábado, 6. Messi deve atuar alguns minutos na partida contra a Islândia, nesta terça-feira, 9, com foco em preparar o meia-atacante para a estreia contra a Argélia, no dia 16.

Já Neymar está em processo de recuperação de uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita. Nesta segunda-feira, exames apontaram para uma evolução no tratamento, segundo a CBF. Sem nenhuma previsão de retorno certa, a expectativa é que o camisa 10 do Brasil esteja disponível para as partidas contra Haiti, ou Escócia.

Lamine Yamal sofreu uma lesão no posterior de sua coxa esquerda em abril, o que o tirou do restante da temporada pelo Barcelona. No momento, o atacante está em fase final de recuperação, e o treinador da Espanha, Luís de La Fuente, afirmou que o atleta deve voltar para a partida de estreia, contra Cabo Verde, no dia 15.

Uruguai sofre baixas em todos os setores

No último dia 7, o Uruguai emitiu um comunicado afirmando que o zagueiro Ronald Araújo sofreu uma distensão muscular na panturrilha e se tornou dúvida para a disputa do Mundial. O jogador do Barcelona não foi cortado até o momento e se junta a outros três jogadores da seleção celeste que sofrem com problemas físicos.

Dois nomes do futebol brasileiro estão entre os jogadores no Departamento Médico. Arrascaeta, do Flamengo, está em recuperação de uma lesão muscular na panturrilha, sofrida durante um treino na seleção. O meia não tem prazo de recuperação definido, mas não foi cortado. Piquerez, do Palmeiras, é outro que se recupera no Uruguai. O lateral passou por cirurgia em abril, para tratar a ruptura ligamentar do tornozelo sofrida em um amistoso contra a Inglaterra, em março, e continua fora.

O último nome que chega abaixo fisicamente na seleção Celeste é o zagueiro José Maria Gimenez. O jogador conviveu com lesões musculares durante toda a temporada e está sem jogar desde o dia 9 de maio, por conta de uma entorse no tornozelo direito.

Dúvidas para o Marrocos

Durante o amistoso contra a Noruega, no último domingo, 7, Marrocos sofreu dois baques. O atacante Abde Ezzalzouli e o lateral Mazraoui foram substituídos lesionados. Ezzalzouli tem suspeita de entorse no ligamento do joelho direito e, se caso a lesão for confirmada, pode ser cortado da Copa. Mazraoui também tem vida incerta na seleção, com a possibilidade de uma lesão no ombro que pode tirá-lo do Mundial.

A bruxa está solta na Argentina

Messi não é a única dor de cabeça que o técnico Lionel Scaloni tem às vésperas da Copa. O volante Paredes é a maior preocupação, uma vez que segue no departamento médico da seleção. Os defensores Molina e Montiel tinham situação parecida, mas participaram de treinos coletivos em campo neste domingo, 7, assim como o meio-campista Nico Paz, conforme informado pela Associação de Futebol Argentino (AFA).

No amistoso contra Honduras, realizado no último sábado, 6, o zagueiro Cristian Romero atuou por pouco menos de 30 minutos, enquanto o meia Thiago Almada esteve em campo por 60 minutos. Nico González, por outro lado, esteve no banco de reservas ao lado Messi e a expectativa é de que ambos recebam chances no duelo contra a Islândia nesta terça-feira, 9.

Além destes atletas, Scaloni segue de olho na evolução clínica de dois titulares da seleção argentina. O goleiro Emiliano Martínez se recupera de uma fratura no dedo anelar da mão direita, enquanto o atacante Julián Álvarez, que chegou a participar integralmente dos treinos, segue em recuperação de uma entorse no tornozelo esquerdo.

No último sábado, 6, o zagueiro Balerdi foi cortado da seleção argentina após ser diagnosticado com uma lesão na panturrilha da perna direita. Scaloni, no entanto, ainda não anunciou seu substituto.

Outros nomes que vem abaixo fisicamente

Memphis Depay ficou quase dois meses no Departamento Médico do Corinthians durante a reta final de preparação para a Copa do Mundo. O maior artilheiro da história da Holanda, embora recuperado do estiramento de grau 2 na coxa direita e de um problema na panturrilha, está sob observação na seleção e não iniciou no amistoso contra o Uzbequistão, nesta segunda-feira, 8.

Saliba é outro nome que correu riscos de ficar de fora do Mundial. Segundo a imprensa francesa, o zagueiro jogou a final da Champions contra o PSG com uma lesão nas costas, que foi agravada e assustou o DM da seleção. O zagueiro não foi cortado, mas não entrou em campo no amistoso contra a Costa do Marfim, uma semana antes do início da Copa.

Capitão e destaque do Canadá, Alphonso Davies também chegou perto de ser cortado da seleção. O lateral-esquerdo sofreu uma grave lesã muscular na coxa esquerda, em maio. Tudo indica que o jogador participará do torneio, mas ainda não foi informada a fase em que o atleta voltará.