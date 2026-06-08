A seleção do Marrocos, adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo de 2016, acompanha com preocupação a situação física de dois titulares. O atacante Abdessamad Ezzalzouli e o lateral Noussair Mazraoui deixaram o empate em 1 a 1 com a Noruega, no último amistoso antes do Mundial, lesionados. Com isso, ambos podem desfalcar a sensação da última Copa na estreia do próximo sábado, 13.

Abde Ezzalzouli, do Real Betis, foi substituído no intervalo após sentir uma lesão na perna, enquanto Mazraoui, do Manchester United, deixou o gramado aos 29 minutos do primeiro com um problema no ombro.

O técnico Mohamed Ouahbi se disse feliz com a atuação da equipe no empate com a Noruega, mas admitiu seu temor. “Dois jogadores saíram machucados. Estamos aguardando para avaliar a gravidade dos problemas. Isso é o que mais me preocupa.”

“Deixamos uma boa impressão apesar de não termos vencido, porque mostramos coisas muito boas contra um adversário muito forte”, complementou.

Quarta colocada da última Copa do Mundo, no Catar, na melhor colocação de uma seleção africana em toda a história, o Marrocos chega ao Mundial da América do Norte cotada para desbancar favoritos novamente.

A equipe do Magrebe integra o Grupo C e fará sua estreia diante do Brasil no New York New Jersey Stadium, no sábado, 13h às 19h, de Brasília. Depois, pega Escócia e Haiti.

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