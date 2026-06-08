A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atualizou nesta segunda-feira, 8, o quadro do atacante Neymar, que se recupera de uma lesão na panturrilha, a cinco dias da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026.

Em nota, a entidade citou “boa evolução”, mas não estabeleceu data para o retorno de Neymar aos treinamentos com bola:

“O atleta Neymar foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira”, informou a CBF.

Neymar não viajou com a seleção brasileira para Cleveland, em Ohio, onde a equipe bateu o Egito por 2 a 1 no último amistoso antes do início da Copa do Mundo. O camisa 10 da equipe seguiu em recuperação no CT Red Bull, em Nova Jersey, com novo penteado.

O departamento médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem colocado em prática um plano pensando na recuperação da lesão na panturrilha direita de Neymar.

O jogador de 34 anos, que pretende disputar sua quarta Copa do Mundo, não tem participado dos treinos de campo com o restante do elenco. A atual realidade de Neymar são treinos na academia e fisioterapia.

De acordo com o médico da CBF, Rodrigo Lasmar, a tendência é que Neymar volte a treinar com bola mais perto da estreia da seleção contra o Marrocos, no dia 13 de junho, e que possa estar apto para o segundo jogo do Grupo C, contra o Haiti, em 19 de junho.