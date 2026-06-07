O atacante Neymar Jr. surpreendeu os fãs ao apresentar um novo visual para a Copa do Mundo de 2026. A mudança, que inclui um corte de cabelo e uma coloração mais loira nos fios, foi divulgada na noite de sábado, 6, por meio de um vídeo compartilhado nas redes sociais por seu cabeleireiro, Wagner Tenório.

O novo penteado de Neymar remete a um estilo que o jogador utilizou em 2018, durante a Copa do Mundo da Rússia e sua passagem pelo Paris Saint-Germain. As laterais do cabelo estão curtas, e uma faixa central em tom mais claro, similar a um moicano, marca o visual. Wagner Tenório, responsável pelo corte, acompanha o atleta há cerca de 13 anos e expressou apoio ao jogador em sua publicação.

Preparação e Recuperação para o Mundial

A mudança de visual ocorre em um momento crucial para Neymar, que se recupera de uma lesão na panturrilha. O camisa 10 da seleção brasileira segue em tratamento e aguarda o resultado de exames, previstos para segunda-feira, 8 de junho, para determinar seu retorno aos treinos com bola. A expectativa da comissão técnica da seleção brasileira é contar com o atacante para a fase de grupos do torneio.

A seleção brasileira fará sua estreia na Copa do Mundo de 2026 no próximo sábado, 13 de junho, em Nova Jersey, contra a equipe de Marrocos. A participação de Neymar na partida de abertura é considerada incerta. O jogador já manifestou que a Copa de 2026 será a última de sua carreira, aumentando a atenção sobre cada etapa de sua preparação para o Mundial.