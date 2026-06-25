A Redação de PLACAR elegeu o time ideal da 2ª rodada da Copa do Mundo de 2026. Baseado no desempenho dos jogadores e suas influências nos resultados da partida, os 11 melhores foram escolhidos na formação 4-2-2-2.

No gol, a escolha não poderia fugir da muralha curaçauense Eloy Room, grande nome no histórico empate sem gols diante do Equador. A linha defensiva é formada por Denzel Dumfries (Holanda), Jerome Opoku (Gana), Shoja Khalilzadeh (Irã) e Nuno Mendes (Portugal).

Mais à frente, Lucas Paquetá (Brasil) e Felix Nmecha (Alemanha), cada um com uma assistência na vitória de suas seleções, formam a dupla de meio-campistas.

Lionel Messi (Argentina), autor de dois gols contra a Áustria que o consagraram como maior artilheiro da história da Copa do Mundo, é o único jogador a seguir na seleção de PLACAR da 1ª para a 2ª rodada. Vini Jr. (Brasil), responsável por um gol e uma assistência na vitória contra o Haiti, fecha o setor.

Na dupla de ataque, Cristiano Ronaldo (Portugal), autor de dois gols na goleada por 5 a 0 contra o Uzbequistão, e Jonathan David (Canadá), responsável por um hat-trick no sonoro 6 a 0 contra o Catar, fecham a equipe.

O treinador escolhido foi Carlos Queiroz, responsável por armar uma sólida defesa de Gana que segurou o poderio do ataque inglês.