Kylian Mbappé alcançou mais uma marca histórica em Copas do Mundo. O atacante marcou duas vezes na vitória da França sobre o Iraque nesta segunda-feira, 22, pela segunda rodada, e chegou a 16 gols no torneio. Assim, em 16 partidas pela competição, ele já igualou o alemão Miroslav Klose na vice-artilharia da competição, deixando Ronaldo Fenômeno (15 gols) para trás.

O primeiro gol do camisa 10 saiu aos 13 minutos do primeiro tempo. Após passe de Olise, Mbappé recebeu com espaço na entrada da área e finalizou de perna esquerda para abrir o placar. Já o segundo veio aos oito minutos da etapa final, depois de uma paralisação de mais de duas horas por conta das condições climáticas. Dembélé aproveitou erro da defesa iraquiana na saída de bola e serviu o atacante, que apenas completou para as redes.

O dono da primeira colocação no ranking é Lionel Messi, da Argentina. O craque da albiceleste tem 18 gols, sendo dois marcados em partida disputada também nesta segunda. O camisa 10 segue na disputa da Copa do Mundo de 2026 e pode aumentar sua marca, mas com Mbappé de perto no “retrovisor”.

Artilharia histórica da Copa do Mundo