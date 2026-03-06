O técnico português Jorge Jesus, do Al-Nassr, afirmou nesta sexta-feira, 6, que a contusão de Cristiano Ronaldo é mais grave do que apontaram os primeiros exames. O craque português sofreu uma lesão na parte posterior da coxa durante a partida disputada no último sábado, 28. O problema liga um sinal de alerta, restando somente 98 dias para o início da Copa do Mundo.

“No último jogo, ele saiu com queixas musculares. Após fazer exames, ficou claro que a lesão era mais grave do que era esperado, requer descanso e recuperação”, disse o treinador português, em entrevista repercutida pelo jornal A Bola, de Portugal.

Segundo Jesus, Cristiano Ronaldo vai viajar para a Espanha nos próximos dias para tratar a lesão. O jogador vai se recuperar com um fisioterapeuta de sua confiança em Madri.

“Cristiano agora viajará para a Espanha, como acontece com outros jogadores que precisam realizar tratamento quando sofrem lesões. Observamos que a lesão exige tratamento em Madri, com seu fisioterapeuta pessoal. Esperamos que ele volte rapidamente e ajude a equipe, pois precisamos do Cris”, afirmou.

Informações veiculadas pela imprensa europeia diziam que CR7 ficaria cerca de um mês fora dos gramados. Até agora, o Al-Nassr ainda não divulgou uma estimativa de tempo para o camisa 7 se recuperar.