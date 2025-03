Al-Nassr e Esteghlal FC se enfrentam em jogo crucial pela Champions League Asiática

Al-Nassr e Esteghlal FC se preparam para um confronto decisivo nesta segunda-feira, 10 de março de 2025, às 15h (horário de Brasília). O jogo, que ocorrerá no Alawwal Park, em Riade, na Arábia Saudita, é válido pelas oitavas de final da Champions League Asiática 2024/2025. A partida promete ser emocionante, com transmissão ao vivo pela ESPN e pelo serviço de streaming Disney.

Publicidade

No primeiro encontro entre as equipes, o placar terminou em 0 a 0, deixando tudo em aberto para o jogo de volta. O Al-Nassr, que não contou com seu principal atacante, Cristiano Ronaldo, no jogo de ida, terá o astro português de volta ao elenco para este confronto crucial. A presença de Ronaldo é vista como um fator decisivo para as aspirações do time saudita em avançar para as quartas de final.

Atualmente no Al-Nassr, Cristiano Ronaldo estreou como profissional em 2002 – Fayez Nureldine/AFP

Como está o Al-Nassr na temporada?

Atualmente, o Al-Nassr ocupa a quarta posição na Liga Saudita, somando 48 pontos, dez a menos que o líder Al Ittihad. A equipe busca melhorar sua posição no campeonato doméstico, enquanto também se concentra na competição continental. A volta de Cristiano Ronaldo ao time é um reforço significativo, já que ele é um dos jogadores mais influentes do elenco.

Publicidade

O técnico Stefano Pioli conta com um elenco talentoso, incluindo jogadores como Brozovic e Jhon Durán, que têm mostrado bom desempenho em campo. A expectativa é que o Al-Nassr entre em campo com uma formação ofensiva, buscando garantir a vitória em casa e a classificação para a próxima fase da Champions League Asiática.

Qual é a situação do Esteghlal FC?

O Esteghlal FC chega a Riade descansado, já que não jogou desde o confronto de ida. A equipe iraniana está focada em conquistar a vaga nas quartas de final e deve apresentar uma formação estratégica para enfrentar o Al-Nassr. Sob o comando do técnico Miodrag Bozovic, o Esteghlal conta com jogadores como Raphael Silva e Azadi, que são peças-chave na defesa e no ataque, respectivamente.

A equipe iraniana tem se preparado intensamente para este confronto, ciente da importância de conseguir um bom resultado fora de casa. A estratégia do Esteghlal deve se concentrar em uma defesa sólida, buscando explorar contra-ataques rápidos para surpreender o adversário.

Publicidade

O que esperar do confronto?

Com a volta de Cristiano Ronaldo ao Al-Nassr, a expectativa é de um jogo disputado, com ambas as equipes buscando a vitória. O Al-Nassr, jogando em casa, deve adotar uma postura ofensiva, enquanto o Esteghlal FC pode optar por uma estratégia mais cautelosa, focando em explorar as oportunidades de contra-ataque.

Os torcedores podem esperar um confronto emocionante, com grandes jogadas e momentos de tensão. A presença de estrelas como Ronaldo e a qualidade técnica dos jogadores de ambas as equipes prometem um espetáculo de futebol. A transmissão ao vivo pela ESPN e Disney permitirá que fãs de todo o mundo acompanhem cada lance desta partida decisiva.

As informações sobre o confronto foram obtidas no site “Lance!”

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.