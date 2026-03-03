Cristiano Ronaldo sofreu uma lesão na coxa na vitória do Al-Nassr sobre o Al Fayha O clube saudita divulgou boletim médico nesta terça-feira, 3, em meio a rumores sobre uma possível fuga do astro do território saudita.

CR7, que perdeu um pênalti no triunfo por 3 a 1 no último sábado, 28, deixou o campo aos 81 minutos com uma lesão muscular. Um exame de ressonância magnética realizado nos dias seguintes revelou uma lesão na parte posterior da coxa.

“O jogador iniciou seu programa de reabilitação e sua condição será avaliada diariamente”, informou o Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo fugiu da Arábia Saudita?

O início do conflito armado entre Estados Unidos e Irã, iniciada no último sábado, 28, tem acarretado diversos bombardeios e ataques no Oriente Médio. Até então, foram realizados ataques nos seguintes países: Israel Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Omã, Iraque, Líbano e Jordânia, além do território iraniano.

Em meio ao terror da guerra, a movimentação do jato particular de Cristiano Ronaldo, de Riade a Madri, gerou rumores de uma possível fuga do astro.

O Al-Nassr, no entanto, postou uma foto de Cristiano junto a outros colegas na reapresentação ao centro de treinamento da equipe como localização, dando a entender que ele permanece na sede do clube.