No mercado: técnico Crespo é demitido após goleada de time de CR7

Hernán Crespo não é mais o técnico do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos. O clube, atual campeão asiático, anunciou a saída do argentino, por meio de uma nota oficial no X.

Segundo o comunicado, a decisão foi tomada em comum acordo entre o treinador, sua comissão e a diretoria do Al-Ain. A publicação também afirma que o novo treinador será anunciado em breve.

Crespo vivia sequência de resultados negativos recentes, com três derrotas e um empate seguidos. O último jogo, no entanto, foi uma goleada sofrida diante do Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, por 5 a 1, na última terça-feira, 5.

O jornalista argentino César Merlo, da TyC Sports, informa que a saída de Crespo foi, na verdade, um pedido de demissão. A decisão foi tomada logo após a goleada sofrida Liga dos Campeões da Ásia.