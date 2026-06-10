Jogador mais novo entre os 26 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti, Rayan chega à Copa do Mundo em alta. Após o clamor por Endrick como titular, comparado a um “terremoto” pelo jornal espanhol As, o tradicional Marca apontou o jovem atacante de 19 anos do Bournemouth como uma das possíveis sensações do Mundial que inicia nesta quinta-feira, 11.

“Campeão do Sul-Americano sub-17, sendo o artilheiro do torneio, em 2023 e do sub-19 em 2025, está há tempos circulando no meio do futebol brasileiro como o herdeiro de Adriano Leite”, iniciou dizendo.

“Sua temporada de gols com o Vasco da Gama no ano passado chamaram a atenção do Bournemouth que investiu cerca de 30 milhões de euros no último mercado de inverno para preencher o vazio deixado pela venda de Antoine Semenyo para o Manchester City. Alguns meses depois, foi convocado ao Mundial depois de uma primeira aparição em março, que pareceu o bastante. Foi o último “monstro” de Andoni Iraola antes da mudança ao Liverpool”, completou.

A comparação com o antigo camisa 10 de Flamengo, Inter de Milão e da própria seleção durante o ciclo de 2006 foi justificada pelas características físicas e técnicas, velocidade, explosação física, além do fato de ser canhoto.

O Marca ainda lembra que o espaço na seleção brasileira só surgiu por conta das lesões de Estêvão e de Rodrygo, além da indefinição de Ancelotti sobre um titular na ponta direita do ataque, função hoje preenchida por Luiz Henrique, do Zenit.

O jornal avalia que Rayan aproveitou cada uma das oportunidades que teve com a amarelinha: 45 minutos na vitória por 6 a 2 diante do Panamá, marcando um dos gols, e os 14 minutos diante da Croácia, no último amistoso antes da convocação final. Ele não entrou nas partidas contra Egito e França.

Com a proximidade da estreia oficial contra o Marrocos, no próximo sábado, 13, ao lado de Endrick, o atacante passou a ser considerado o verdadeiro “fato novo” e possivel uma arma secreta na manga de Ancelotti.