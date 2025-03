Japão vence Bahrein e é o 4º classificado para Copa de 2026

O Japão está na Copa do Mundo 2026. A seleção venceu o Bahrein nesta quinta-feira, 20, por 2 a 0, no estádio de Saitama, e garantiu a primeira vaga de um não-anfitrião para a competição que será realizada no ano que vem no Canadá, Estados Unidos e México.

Daichi Kamada, meia do Crystal Palace, e Takefusa Kubo, atacante do Real Sociedad, marcaram os gols que deram a alegria para os japoneses. O resultado colocou o Japão isolado na primeira colocação do Grupo C, com 19 pontos, em chave que tem a vice-líder Austrália também próxima de conseguir uma vaga direta.

Essa será a oitava participação do Japão em Copas do Mundo — a primeira foi em 1998. Desde então, a seleção da Terra do Sol Nascente nunca mais ficou de fora de um Mundial.

As melhores campanhas, no entanto, foram de oitavas de final. Os japoneses chegaram a essa fase em 2002, 2010, 2018 e 2022.

Curiosamente, todas as eliminações em mata-mata se deram de forma “dolorosa”. A última (assim como em 2010) aconteceu nos pênaltis, diante da Croácia, que na fase seguinte eliminou o Brasil.

Em 2018, o cenário também foi de drama. Na ocasião, contra a Bélgica – que também passou pelo Brasil na fase seguinte -, o Japão abriu 2 a 0, mas sofreu a virada nos 30 minutos finais, com direito a gol decisivo nos acréscimos.

