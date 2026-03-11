Irã é bem-vindo na Copa do Mundo, diz Trump a Infantino

Copa do Mundo Início / Copa do Mundo Irã é bem-vindo na Copa do Mundo, diz Trump a Infantino Mandatário da Fifa disse ter conversado com o presidente americano sobre os efeitos da guerra no Oriente Médio no Mundial Por Luiz Felipe Castro 5 min de leitura 11/03/2026 • 08:08

Donald Trump ganhou troféu da paz de Gianni Infantino – JIM WATSON / AFP

A escalada de tensões entre Estados Unidos e Irã desde o último dia 28, quando ataques coordenados pelos americanos junto a Israel mataram o aiatolá Ali Khamenei, preocupa a Fifa, ainda que a possibilidade de cancelamento do Mundial não seja cogitada no momento.

A retaliação iraniana atingiu outros países do Oriente Médio, o que poderia levar a boicotes, desistências ou exclusões do Mundial. O CEO da Fifa, Heimo Schirgi, disse recentemente que “a Copa do Mundo é grande demais e esperamos que todos os classificados possam participar.”

EUA e Irã já se encontraram duas vezes em Copas do Mundo, em 1998 e 2022, com uma vitória para cada. O primeiro encontro, na França, ficou conhecido como Jogo da Paz – que, como se viu nos anos seguintes, durou pouco entre os países.

O Irã ocupa o Grupo G da competição, ao lado de Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. A equipe tem jogos marcados em Inglewood, na Califórnia, contra a Nova Zelândia em 15 de junho e contra a Bélgica em 21 de junho. Por último, enfrenta o Egito em Seattle, Washington, em 26 de junho.

O que diz a nota de Infantino

“Esta noite, encontrei-me com o Presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, para discutir o andamento dos preparativos para a próxima Copa do Mundo da Fifa e a crescente expectativa para o início do torneio, daqui a apenas 93 dias.

Também conversamos sobre a situação atual no Irã e o fato de a seleção iraniana ter se classificado para participar da Copa do Mundo da FIFA de 2026. Durante a conversa, o Presidente Trump reiterou que a seleção iraniana é, naturalmente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos.

Todos nós precisamos de um evento como a Copa do Mundo da FIFA para unir as pessoas, agora mais do que nunca, e agradeço sinceramente ao Presidente dos Estados Unidos pelo seu apoio, que demonstra mais uma vez que o futebol une o mundo”

Quem entra caso o Irã não jogue a Copa

Um possível boicote ou exclusão da seleção iraniana poderia liberar uma nova vaga na fase de grupos. A Fifa e a Confederação Asiática de Futebol (AFC) começaram a se mobilizar para definir qual seleção poderia herdar a vaga.

“Com o ataque dos Estados Unidos, é improvável que possamos olhar para a Copa do Mundo com esperança, mas são os dirigentes do esporte que devem decidir isso”, disse o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj.

Dessa forma, um boicote do Irã parece provável ainda que não definido. Existe também o cenário dos Estados Unidos dificultarem a entrada dos iranianos no país – algo que aconteceu no evento de sorteio da fase de grupos, em que membros da delegação não conseguiram tirar o visto.

O Irã terminou as eliminatórias da AFC em primeiro lugar isolado do seu grupo no hexagonal final das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo, garantindo assim a classificação direta para o torneio. No mesmo grupo, Uzbequistão também se classificou direto. O 3º colocado do grupo foram os Emirados Árabes Unidos, que avançaram para a repescagem local.

A regra padrão da Fifa para remanejamento de vagas em caso de desclassificação exige que a federação repasse a vaga ao próximo na ordem de classificação da mesma competição, neste caso, a fase final das eliminatórias da Ásia. Se esse for o entendimento definitivo das autoridades, os EAU seriam os primeiros na fila.