Em meio à guerra entre Estados Unidos e Irã, o presidente americano Donald Trump afirmou que a seleção iraniana é bem-vinda na Copa do Mundo que será disputada na América do Norte daqui 93 dias. É o que garante o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Em publicação na madrugada desta quarta-feira, 11, o dirigente ítalo-suíço disse ter conversado com Trump, com quem mantém ligações de amizade e a quem entregou um inédito Prêmio da Paz da Fifa, sobre os conflitos no Oriente Médio e seus efeitos no Mundial.

“Conversamos sobre a situação atual no Irã e o fato de a seleção iraniana ter se classificado para participar da Copa do Mundo de 2026. Durante a conversa, o Presidente Trump reiterou que a seleção iraniana é, naturalmente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos”, escreveu Infantino. 

 

