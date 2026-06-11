A Copa do Mundo de 2026 começa nesta quarta-feira, 11 de junho, com México x África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México, e vai até 19 de julho, com final marcada para 19 de julho, no Metlife Stadium, em Nova Jersey.

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