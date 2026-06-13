Ao chegar na região de South Main, próxima ao Texas Medical Center, uma das mais importantes de Houston, é possível avistar já de longe os dois monumentos faraônicos do local.

O primeiro deles é o NRG Stadium, inaugurado em 2002 com capacidade para cerca de 72 mil torcedores, um dos dois estádios escolhidos no Texas – ao lado do AT&T Stadium, em Arlington – para receber sete partidas nesta Copa do Mundo. A estreia acontece já neste domingo, 14, a partir das 14h (de Brasília), com o duelo entre Alemanha e Curaçao.

Casa das edições de 2004 e 2017 do Super Bowl, a final da NFL (principal liga profissional de futebol americano), de jogos da Copa América de 2016 e de 2024 e utilizado constantemente para festivais de rodeio, o estádio tem um vizinho ainda mais icônico separado por poucos metros de distância, mas que virou uma espécie de fantasma pelo abandono nos últimos anos.

Apelidado de Oitava Maravilha do Mundo, o Astrodome é um queridinho dos moradores de Houston, mas hoje provoca preocupação. Fundado em 1965, a última estimava de reforma do espaço ultrapassaria 750 milhões de dólares, segundo projeção feita pela Kirkey Architecture, muito mais do que o seu custo de 35 milhões à época, enquanto só a demolição cerca de 54 milhões de dólares.

“Astrodome é um marco para nós de Houston, nossa oitava maravilha do mundo. Não aceitamos a ideia que seja derrubado, e acredito que não será porque o governo já o declarou como um patrimônio histórico”, declara o morador Michael von Ruff.

“Muitos de nós, nascidos nos anos 1970 e 1980, crescemos frequentando lá. É uma pena o estado em que se encontra, mas há projeto de lei em andamento e em breve os responsáveis devem fazer alguma coisa com ele”, explica Albert Saldivar.

O local é considerado um marco histórico não só no país, mas no mundo por ser o primeiro estádio multiuso totalmente coberto e climatizado. Sua construção, contudo, nasceu de uma necessidade bastante curiosa: proteger os torcedores de mosquitos, da umidade sufocante e das chuvas de Houston.

Primeira casa do Houston Astros, time de beisebol, e também utilizada pelo Houstons Oilers, de futebol americano, e pelo Houston Rockets, da NBA, o Astrodome é o primeiro estádio esportivo do mundo a instalar grama artificial, batizada de Astroturf, ainda na década de 1960.

A implantação só foi feita pela necessidade de correções no projeto inicial em que foram instalados 4.596 painéis de plástico translúcido no topo da cobertura para que os jogadores de beisebol pudessem enxergar a bola. A ideia que parecia perfeita precisou ser ajustada com a pintura dos paineis, que, por sua vez, ocasionaram no apodrecimento da grama natural.

Sua fama também atraiu diversos eventos de peso histórico, como a luta do pugilista Mohammad Ali contra Cleveland Williams, em 1966. Dois anos depois, em 1968, o local também recebeu a primeira partida de basquete universitário transmitida em horário nobre na televisão do país, onde a Universidade de Houston quebrou uma invencibilidade de 47 jogos da UCLA.

Em 1973, uma quadra de tênis foi montada para a Batalha dos Sexos, um lendário confronto em que Billie Jean King derrotou Bobby Riggs para pouco mais de 30 mil espectadores e mais de 90 milhões de pessoas na TV, considerado um marco para o esporte feminino.

Anos antes, já havia recebido A Noite de Elvis, show protagonizado pelo cantor americano Elvis Presley, que quebrou os recordes públicos da arena na época. Também foi lá o último show da famosa cantora texana Selena Quintanilla, em 1995, conhecida como a “Madonna Tejano”, tragicamente assassinada menos de um mês depois do concerto com apenas 23 anos. Selena é lembrada como uma das maiores artistas latinas de todos os tempos.

O conceituado estádio começou a perder relevância nos anos 1990, com o crescimento das arenas multiuso mais modernas. Os Oilers, por sua vez, se mudaram para o Tennessee e os Astros ganharam uma nova casa em 2000, o Minute Maid Park, hoje Daikin Park.

Oficialmente fechado ao público desde 2008 por não cumprir os códigos de segurança impostos pela prefeitura da cidade, seu último grande momento de utilidade pública ocorreu em 2005, como abrigo temporário para mais de 25 mil refugiados vindos de Nova Orleans após a tragédia do Furacão Katrina.

“Vocês fariam isso (abandono) com o Álamo? Desmantelamos os matadouros de gado em Fort Worth? Faríamos isso com o Monumento de San Jacinto, a leste daqui? Este é o nível de importância que o Astrodome possui”, disse Beth Wiedower Jackson, diretora executiva da Astrodome Conservancy, em entrevista ao site Chron.

“O futuro do Astrodome não pode mais ser adiado”, disse Phoebe Tudor, presidente do Conselho de Preservação do Astrodome também ao Chron. Entre as possibilidades envolvendo o seu futuro, há uma proposta de instalação de um Centro da Nasa ou até a utilização do local como um estúdio de filmagens, considerando o incentivo fiscal do estado do Texas projetos do tipo.

Ainda há uma via que defende a utilização do espaço para geração de receita com a contrução de um hotel e espaço para escritórios.

O contrato de arrendamento do completo do NRG Park, que inclui o Astrodome, Reliant Stadium, NRG Arena e NRG Center vence em 2032. Até lá, o histórico estádio, fechado há 18 anos, seguirá sendo apenas assunto de discussões.