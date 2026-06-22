Com o fim da fase de grupos se aproximando, a expectativa pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026 aumenta. A seleção brasileira encara a Escócia nesta quarta-feira, 24, às 19h (de Brasília), pela terceira rodada do Mundial. Mas, afinal, quem são os adversários mais prováveis do Brasil na fase de 16 avos de final?

Holanda ou Japão?

De acordo com levantamento realizado pelo Gato Mestre, o adversário mais provável da seleção brasileira na segunda fase é a Holanda, com 34,7% de chances. O Japão aparece na sequência, com 28,4%, enquanto a Suécia figura com 19%. As três seleções integram o grupo F da Copa do Mundo.

Holanda – 34,7%

Japão – 28,4 %

Suécia – 19%

Alemanha – 9,8%

México – 8,1%

França – 0,01%

Fonte: Gato Mestre/Bruno Imaizumi

Cenário da seleção brasileira

Com quatro pontos e três gols de saldo, a seleção brasileira lidera o grupo C da Copa do Mundo. Marrocos, por sua vez, está na segunda colocação, com a mesma pontuação e um gol de saldo. O líder do grupo C enfrenta o vice do grupo F, enquanto o primeiro do F duela com o primeiro do C.

Neste momento, o Brasil enfrentaria o Japão na fase de 16 avos de final, enquanto a Holanda jogaria contra Marrocos. A Suécia, atualmente em terceiro lugar do grupo F, não está descartada.

Caso a seleção brasileira fique em terceiro lugar na próxima fase, e esteja entre os oito melhores terceiros colocados, os possíveis adversários serão: Alemanha, líder do grupo E; México, líder do grupo A; ou o líder do grupo I.