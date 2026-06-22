“Grama seca”, “gramado duro”, “parece artificial”… O campo do MetLife Stadium, palco da final desta Copa do Mundo, tem sido alvo de críticas pesadas de atletas e treinadores que passam por ali. As seguidas reclamações contradizem as “condições excelentes” que a Fifa alega.

O estádio em East Rutherford receberá oito jogos ao todo. Noruega e Senegal se enfrentam nesta segunda-feira, 22, pela segunda rodada do Grupo I. Antes, Brasil e Marrocos e França e Senegal já haviam questionado o estádio de cinco partidas da primeira fase, uma da 16 avos de final, uma das oitavas e a final.

Vini Jr. reclamou que a grama não havia sido molhada no intervalo do empate contra Marrocos. E, por isso, o ritmo da partida ficou desfavorável para o Brasil:

“Por causa do clima e do calor, a grama seca rapidamente e o jogo acaba ficando muito lento. Não conseguimos criar ritmo”, disse Vini.

Na partida seguinte, na vitória da França com excelente atuação de Mbappé, coube ao volante Rabiot atacar o gramado:

“Se é que podemos chamar aquilo de gramado”, começou Rabiot. “Parecia mais um gramado artificial. Era duro e rígido. Espero encontrar campos melhores.”

Na véspera da partida, o técnico da Noruega, Stale Solbakken, até tentou não criar mais polêmica em torno do campo:

“É muito duro, o gramado é estreito, é como se fosse artificial. Mas não podemos dar desculpas, temos que jogar ali. Os jogadores precisarão se adaptar durante o aquecimento, não temos o que fazer”. disse.

As reclamações são contrárias ao que garante a Fifa. A entidade garante que os 16 gramados desta Copa do Mundo são de “condições excelentes de jogabilidade e segurança”. As manchas que aparecem no campo são normais, segundo a entidade, e não comprometem a partida.

Como de praxe nos principais torneios ao redor do mundo, assim que o jogo termina, funcionários especializados passam um pente-fino no gramado para tapar eventuais buracos formados, aparar a grama e logo cuidar da irrigação.

O período de maior preocupação quanto à qualidade do gramado será entre os dias 25 e 27, de menor intervalo entre as partidas de Equador e Alemanha e Panamá e Inglaterra. Em compensação, entre as oitavas de final de 4 de julho e a grande final, em 19 de julho, o período será o maior e fazer o gramado se recuperar naturalmente.

Partidas no MetLife Stadium