A França esperou a terceira e última partida da fase de grupos para poder estrear um dos uniformes mais charmosos desta Copa do Mundo. A equipe enfrenta a Noruega nesta sexta-feira, 26, em Boston, nos EUA, com a camisa em alusão à estátua da Liberdade.
O uniforme tem um tom esverdeado para simbolizar os laços históricos entre França e os EUA. A estátua, projetada pelo escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi e com estrutura de metal, construída por Gustavo Eiffel, foi inaugurada em 28 de outubro de 1886 como um presente dos franceses.
Notícias no WhatsAppEntre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão.
Essa será uma cor inédita para a seleção tricampeã, que costuma a ter uniformes reservas na cor branca. Nas vitórias contra Senegal e Iraque, a França usou o tradicional uniforme azul, com calções brancos e meiões vermelhos.
Siga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.