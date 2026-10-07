A Fifa negou qualquer irregularidade na inscrição do goleiro Lionel Mpasi, titular da seleção da República Democrática do Congo nas eliminatórias e na Copa do Mundo de 2026. O posicionamento oficial ocorreu após questionamentos veiculados na imprensa internacional sobre a documentação do atleta.

“A FIFA pode confirmar que não houve problemas de elegibilidade para as partidas da RD do Congo contra a Jamaica e na subsequente Copa do Mundo da FIFA de 2026.”, afirmou um porta-voz da FIFA, em declaração enviada à imprensa.

As suspeitas ganharam repercussão após reportagens publicadas pelo The New York Times e pelo Le Monde. Os veículos mencionaram que trâmites burocráticos internos apontavam possíveis inconsistências na mudança de filiação desportiva do atleta de 32 anos, nascido na França e com histórico nas seleções francesas de base antes de optar por defender a RD Congo.

Qual foi a decisão do Comitê Disciplinar?

A entidade máxima também tratou da contestação formal enviada pela Federação Nigeriana de Futebol, seleção derrotada pelos congoleses na repescagem continental. O Comitê Disciplinar examinou os argumentos apresentados pela Nigéria e julgou o recurso inadmissível, preservando o resultado obtido em campo.

A organização internacional também descartou qualquer interferência de sua presidência nos trâmites, ressaltando que seus comitês jurídicos e disciplinares mantêm independência plena para aplicar as normas do futebol.