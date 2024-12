Fifa anuncia sedes das Copas de 2030 e de 2034

A Fifa confirmou as sedes da Copa do Mundo de 2030 e de 2034, nesta quarta-feira, 11. O anúncio foi feito durante o Congresso Extraordinário da entidade.

A edição de 2030 será organizada por Espanha, Portugal e Marrocos, já as três partidas iniciais ocorrerão na América do Sul, uma em cada país: Uruguai, Argentina e Paraguai. Enquanto isso, a Copa de 2034 será realizada na Arábia Saudita.

Introducing the hosts for the next two editions of the @FIFAWorldCup! 🏆

Morocco, Portugal and Spain will host in 2030, with centenary celebration matches in Argentina, Paraguay and Uruguay.

Four years later, Saudi Arabia will host the FIFA World Cup 2034™. pic.twitter.com/WdOEdNEVxH

— FIFA (@FIFAcom) December 11, 2024