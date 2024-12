Firmino: ‘Meu desejo de voltar ao Brasil tem aumentado’

Ídolo do Liverpool e agora vivendo sua segunda temporada no Al-Ahli, da Arábia Saudita, Roberto Firmino conversou nesta quinta-feira, 5, com exclusividade à PLACAR e revelou que seu retorno ao futebol brasileiro pode estar cada vez mais próximo.

“O desejo de voltar ao Brasil tem aumentado. Como eu não joguei a Primeira Divisão, saí do Figueirense quando subimos para a Série A, acabei indo logo para a Alemanha. É um desejo que tem aumentado. Já coloquei em oração”, disse Firmino, nas instalações do Al-Ahli.

Bobby, como é chamado pelos amigos – apelido que ganhou nos tempos de Liverpool – deixou o Figueirense em 2011, com apenas 20 anos. Após cinco temporadas no Hoffenheim, foi contratado pela equipe inglesa para ser um dos principais nomes da ‘Era Klopp’, formando parceira com Mané e Salah. Ao longo dos oito anos de Reds, foram 182 participações em gols.

O atacante é torcedor assumido do Corinthians e também destacou que tenta sempre acompanhar o Timão, apesar do horário: “Apesar dos jogos serem tão tardes aqui na Arábia Saudita, a maioria acontece às 03h por aqui, eu sempre acompanho quando tem jogo mais cedo. Eu assisto e, quando não consigo, acompanho no dia seguinte e até torço e oro por ele”.

A equipe paulista pode terminar o Campeonato Brasileiro na 7ª colocação e com nove vitórias consecutivas, caso vença o Grêmio no próximo domingo, 8. Na última rodada do Brasileirão, o alvinegro confirmou sua classificação para a Copa do Brasil e Copa Libertadores em 2025, mesmo após lutar contra o rebaixamento durante boa parte da temporada.

“Eles mostraram a garra que é o Corinthians, voltaram com tudo. Eu desejo o melhor para eles, que siga crescendo e evoluindo cada vez mais”, completou Firmino.