A Fifa divulgou uma troca no uniforme do Brasil para o duelo contra a Escócia nesta quarta-feira, 24, às 19h (de Brasília). Alisson, Ederson e Weverton jogarão com camisa, calção e meiões na cor verde. Inicialmente, os goleiros utilizariam o conjunto na cor vermelha.
De acordo com apuração do ge, a mudança ocorreu após uma solicitação de Samir Xaud, presidente da CBF. A alteração foi autorizada pela Fifa porque não haveria conflito com as cores dos uniformes da seleção escocesa.
Os jogadores de linha da seleção brasileira utilizarão camisa amarela, calção branco e meiões brancos. Já os atletas de linha da Escócia entrarão em campo com o uniforme azul-marinho, enquanto os goleiros usarão o conjunto na cor cinza.
Uniforme vermelho foi alvo de polêmicas
Em 2025, Samir Xaud vetou a produção do conjunto vermelho como segundo uniforme da seleção brasileira, com a marca Jordan. Em entrevista ao ge, o dirigente falou sobre o assunto.
“Foi um assunto delicado. Vou fazer até um parêntese. Muita gente levou para o lado político. Eu levei para o lado do Brasil, das cores da bandeira do Brasil. Azul, amarelo, verde e branco são cores das nossas bandeiras e são as cores que têm que ser seguidas. Eu fui contra a camisa vermelha, não por questão política. Realmente estava em produção. Fiz uma reunião urgente com a Nike, pedi que parasse a produção”, disse.
A CBF informou que o uniforme de goleiro na cor vermelha não existe na coleção da seleção brasileira, de acordo com a apuração.