A seleção da Espanha, considerada uma das favoritas na Copa do Mundo de 2026, está atravessando sua maior seca de gols na história dos Mundiais, segundo levantamento do jornal Marca. Após o empate em 0 a 0 com Cabo Verde em sua estreia, a equipe acumulou 289 minutos sem balançar as redes em jogos de Copa do Mundo.

O Recorde Negativo da Espanha em Mundiais

O recorde foi estabelecido na última segunda-feira, 15, quando a Espanha não conseguiu converter sua superioridade em gols contra a seleção cabo-verdiana. O último gol espanhol em Mundiais foi marcado por Álvaro Morata no dia 1º de dezembro de 2022, na derrota por 2 a 1 contra o Japão, pela Copa do Mundo anterior.

Desde então, a equipe passou em branco nos 120 minutos contra Marrocos, que resultou em eliminação nas oitavas de final de 2022, e nos 90 minutos contra Cabo Verde. A marca de 289 minutos sem gols supera o antigo recorde negativo da Espanha, que era de 281 minutos, estabelecido entre as Copas de 1934 e 1950.

Desempenho Contra Cabo Verde

No confronto contra Cabo Verde, a seleção espanhola, comandada pelo técnico Luis de la Fuente, demonstrou domínio com 74% de posse de bola e realizou 27 finalizações. No entanto, apenas sete dessas tentativas foram na direção do gol, esbarrando na organizada defesa adversária e em uma atuação destacada do goleiro Vozinha.

Próximos Desafios

A seleção espanhola terá a chance de quebrar esse jejum e buscar sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026 em seu próximo compromisso, que será contra a Arábia Saudita, no próximo domingo, 21, às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Estados Unidos.