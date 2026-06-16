A paixão nacional pelo futebol acaba de ganhar uma experiência inédita e totalmente imersiva em São Paulo. A Escape Time Brasil anuncia o lançamento da nova sala temática Penalidade Máxima – Desafio Placar, criada em parceria com a icônica Revista PLACAR, uma das maiores referências do jornalismo esportivo do país.

Localizada na unidade Brooklin, na zona sul de São Paulo (SP), a sala promete transportar famílias, grupos de amigos e apaixonados por futebol para uma verdadeira missão cheia de enigmas, adrenalina e nostalgia esportiva.

Inspirada no universo das Copas do Mundo, a nova experiência coloca os participantes no papel de jornalistas esportivos diante de uma situação urgente: falta apenas uma hora para o lançamento da edição especial do guia da Copa do Mundo de 2026, mas a publicação desapareceu misteriosamente. Os jogadores têm como missão, encontrar os fragmentos perdidos da revista, reconstruir a edição histórica e impedir que um suposto concorrente sabote o futuro da PLACAR.

Para completar o desafio, será necessário desvendar pistas e segredos ligados à história das Copas do Mundo, usando raciocínio lógico, trabalho em equipe e estratégia antes que o tempo acabe.

Com ambientação totalmente imersiva e nível médio de dificuldade, Penalidade Máxima – Desafio Placar foi elaborada para públicos de diferentes idades, ideal tanto para fãs de futebol como pessoas que terão a primeira experiência em escape games.

Segundo Claudio Santiago, fundador da Escape Time Brasil, a proposta da nova atração é unir entretenimento, memória afetiva e interatividade em uma experiência inédita no país.

“Penalidade Máxima – Desafio Placar nasce da união entre duas grandes paixões dos brasileiros: futebol e reunião entre amigos. A nossa maior missão é que o público se sinta dentro de um verdadeiro desafio esportivo, vivendo toda a emoção do jogo de uma maneira diferente, divertida e desafiadora”, destaca Claudio.

A parceria com a revista PLACAR reforça a conexão da experiência com o universo esportivo, trazendo referências históricas, elementos clássicos do futebol e homenagens que prometem surpreender fãs de diferentes gerações.

A nova sala também acompanha o crescimento do mercado de entretenimento imersivo no país, tendência que vem conquistando o público em busca de experiências interativas, afetivas e inesquecíveis. Na Escape Time Brasil, o convite já está lançado: “E aí, vai encarar?

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Serviço

Penalidade Máxima – Desafio Placar | Escape Time Brasil

Data: A partir do dia 11/06

Horário: 13h às 21h

Endereço: Av. Nova Independência, 1056, Brooklin Paulista/SP

Valor: R$109 (por pessoa, de segunda a quinta-feira) e R$129 (por pessoa, de sexta a domingo)

Salas e reservas: (11) 4324-0050 (a partir das 14h) | Whatsapp 11 93146-2646