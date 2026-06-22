O Uruguai tropeçou mais uma vez na Copa do Mundo 2026. Na noite deste domingo, 21, no Hard Rock Stadium, em Miami, a Celeste não passou de um empate por 2 a 2 contra a surpreendente seleção de Cabo Verde, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo H. Em uma partida de altos e baixos, os sul-americanos conseguiram virar o placar no primeiro tempo, mas um erro crasso da defesa na etapa final decretou a igualdade, complicando a situação uruguaia no torneio.

O susto e a reação celeste

A narrativa do primeiro tempo foi ditada pela posse de bola uruguaia, que esbarrava na forte marcação africana. Aos 21 minutos, a história foi escrita: Kevin Pina cobrou falta com perfeição, no canto de Muslera, marcando o primeiro gol de Cabo Verde na história das Copas do Mundo.

O golpe acordou o Uruguai, que intensificou a pressão. Aos 43 minutos, após cruzamento de Sanabria e bate-rebate na trave, Maxi Araújo aproveitou a sobra para empatar. Já nos acréscimos, aos 50, Viñas ajeitou e Canobbio virou o jogo com um belo chute de primeira, levando a Celeste em vantagem para o vestiário.

O erro fatal e o castigo

O segundo tempo parecia sob controle para a equipe de Marcelo Bielsa, até que o imponderável aconteceu. Aos 16 minutos, o lateral Mathías Olivera tentou um recuo para o goleiro Muslera, mas pegou fraco na bola. Oportunista, Hélio Varela, que havia acabado de entrar, antecipou-se ao arqueiro e tocou para o gol vazio, decretando o 2 a 2.

O erro individual mudou completamente a atmosfera da partida, transformando a tranquilidade uruguaia em nervosismo.

Pressão final e drama até o último minuto

Desesperado pela vitória, o Uruguai se lançou ao ataque. Maxi Araújo chegou a balançar as redes novamente aos 21 minutos, mas o lance foi anulado por impedimento após revisão do VAR. Nos minutos finais, o jogo virou uma troca de golpes franca. Valverde assustou em forte cobrança de falta, e Canobbio perdeu uma chance clara após lindo passe de Darwin Núñez.

Do outro lado, Cabo Verde quase puniu os sul-americanos no contra-ataque, exigindo um corte providencial de Bentancur de carrinho, aos 50 minutos, para evitar uma tragédia maior para a Celeste.

Com o resultado, o Uruguai soma apenas dois pontos em dois jogos e precisará buscar a classificação na última rodada em um duro confronto contra a Espanha, atual líder do grupo. Já Cabo Verde, embalado por dois empates históricos contra favoritas, chega vivo para enfrentar a Arábia Saudita, sonhando com uma inédita vaga nas oitavas de final.