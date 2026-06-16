Irã e Nova Zelândia protagonizaram um duelo eletrizante na noite desta segunda-feira, 15, no SoFi Stadium, em Los Angeles. Em partida válida pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2026, as seleções empataram por 2 a 2. Os neozelandeses ficaram à frente do placar em duas ocasiões com gols de Elijah Just, mas os iranianos demonstraram grande poder de reação para buscar a igualdade duas vezes.

O resultado deixa o Grupo G em uma situação de absoluto equilíbrio: com o empate por 1 a 1 entre Bélgica e Egito mais cedo, todas as quatro seleções somam um ponto na tabela. Na próxima rodada, o Irã encara a Bélgica, enquanto a Nova Zelândia medirá forças contra a equipe egípcia.

Oportunismo neozelandês e resposta iraniana

Apesar de um início promissor do Irã, que encara um contexto político turbulento, tendo de fazer bate-volta nos EUA e retornar ao México, foi a Nova Zelândia que abriu o placar logo no seu primeiro ataque contundente. Aos 7 minutos, Elijah Just recebeu na área, dominou com categoria na marca do pênalti e fuzilou sem chances para o goleiro Beiranvand.

O gol animou os ‘All Whites’ (que desta vez jogaram de preto, como os famosos All Blacks do Rúgbi), que passaram a se fechar bem na defesa e explorar os espaços. O Irã quase empatou aos 22 minutos, quando Taremi puxou um contra-ataque veloz e carimbou a trave. A insistência, no entanto, deu resultado aos 32 minutos: após dividida de Moghanlou com a zaga, a bola sobrou limpa para Rezaeian estufar as redes e deixar tudo igual antes do intervalo.

Brilho de Just e resiliência asiática

Na volta para a etapa complementar, o roteiro de emoções pareceu se repetir. Aos 9 minutos, Elijah Just voltou a brilhar. O atacante recebeu passe de Chris Wood, avançou pela direita e bateu cruzado para colocar a Nova Zelândia novamente em vantagem, anotando seu segundo gol na partida. Contudo, a resiliência iraniana falou mais alto mais uma vez.

Aos 18 minutos, o destaque Rezaeian apareceu novamente, desta vez atuando como garçom. Ele cruzou na medida da direita para Mohebi, que subiu com estilo e testou para o fundo do gol, decretando o 2 a 2.