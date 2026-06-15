Uma das seleções favoritas a vencer a Copa do Mundo, a Espanha estreia no Mundial deste ano contra Cabo Verde, que fará sua primeira participação na história do torneio. O duelo acontece nesta segunda-feira, 15, às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Estados Unidos.

Às vésperas do confronto entre as seleções, PLACAR separou quatro curiosidades sobre cada nação; confira.

Espanha

Séculos de história

A Espanha abriga o restaurante mais antigo do mundo, segundo o Guinness World Records. Localizado na capital Madri, o Sobrino de Botín foi fundado em 1725 e é uma das principais referências na culinária espanhola. Leitão assado, Morcilla de Burgos e Jamón Ibérico são alguns destaques da casa.

Hino sem letra

A Espanha é um dos poucos países do mundo que possui um hino sem letra. Por ter origem militar e ter sido amplamente utilizado em cerimônias, não foi considerado necessário adicionar uma letra na “Marcha Real”. Além de sua raiz, a diversidade cultural e linguística do país também é um dos motivos para isso.

Maior campeã da Eurocopa

A seleção espanhola é a maior vencedora da Eurocopa. Desde 1960, ano em que aconteceu a primeira edição do torneio, La Roja venceu em quatro ocasiões: 1964, 2008, 2012 e 2024.

Longa invencibilidade

A equipe comandada pelo técnico Luis de la Fuente não sabe o que é perder desde março de 2024. Ao longo de dois anos, a seleção espanhola mantém uma sequência invicta de 30 jogos e pode ampliar a marca no duelo contra Cabo Verde.

Cabo Verde

Ilha, ilha e mais ilha…

Localizado no Oceano Atlântico, Cabo Verde é um arquipélago formado por dez ilhas. As formações são divididas em dois grupos: o Grupo Barlavento, formado por Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Santa Luzia (desabitada), Sal e Boa Vista; e o Grupo Sotavento, formado por Maio, Fogo, Brava e Santiago.

Carnaval é tradição

Celebrada em todas as ilhas, o Carnaval de Cabo Verde é uma principais festas do país. Com carros alegóricos e fantasias, a festividade acontece ao ritmo de samba, com destaque para o Carnaval do Mindelo, na Ilha de São Vicente.

Tubarões Azuis

A seleção de Cabo Verde é conhecida como os “Tubarões Azuis”. O apelido, também utilizado em outros esportes coletivos do país, surgiu a partir de uma ação ligada à proteção ambiental e valorização dos recursos marinhos do arquipélago.

Classificação histórica

Cabo Verde garantiu a vaga inédita na Copa do Mundo de 2026 após uma campanha quase invicta nas Eliminatórias Africanas. Em dez jogos, a seleção venceu sete partidas, empatou duas e perdeu apenas uma. Com 23 pontos, a equipe terminou à frente de Camarões, Líbia, Angola, Ilhas Maurício e Eswatini e encaminhou sua classificação.