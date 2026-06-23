Após vencerem a Nova Zelândia e conquistarem seu primeiro triunfo em Copas do Mundo, o Egito teve um imprevisto fora das quatro linhas. A delegação egípcia buscava ir de Vancouver, no Canadá, para Seattle, nos Estados Unidos, onde será o duelo contra o Irã, mas as autoridades impediram a permanência da seleção na cidade.

Por conta da proibição, os egípcios tiveram de voltar à sua base em Spokane. Em nota divulgada pela Federação Egípcia de Futebol, o treinador Hossam Hassein disse que o desejo de viajar direto era para preservar os atletas do desgaste das viagens.

“Hassan acrescentou que a seleção desejava viajar diretamente para Seattle para preservar os jogadores do desgaste das viagens devido ao grande número de deslocamentos, em preparação para o jogo contra o Irã no dia 26 de junho, mas, após a posição da segurança, a delegação da seleção egípcia retornará a Spokane”, comentou.

A cidade de Spokane, localizada no estado de Washington, nos Estados Unidos, está a 449 quilômetros de Seattle, onde acontece o duelo entre Egito e Irã. A partida acontece no próximo sábado, 27, à 0h (de Brasília), no Lumen Field.

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Confira o comunicado da Federação Egípcia de Futebol

“Ibrahim Hassan: Seleção egípcia retorna a Spokane após recusa de segurança para estadia em Seattle

Ibrahim Hassan, diretor da seleção principal do Egito, confirmou que as autoridades de segurança recusaram o pedido de estadia da seleção na cidade de Seattle, conforme planejado após o jogo contra a Nova Zelândia na Copa do Mundo, e, portanto, a delegação da seleção retornará à cidade de Spokane.

Hassan acrescentou que a seleção desejava viajar diretamente para Seattle para preservar os jogadores do desgaste das viagens devido ao grande número de deslocamentos, em preparação para o jogo contra o Irã no dia 26 de junho, mas, após a posição da segurança, a delegação da seleção egípcia retornará a Spokane.”