Após o fim de toda Copa do Mundo, as seleções encerram ciclos com jogadores veteranos e preparam novos nomes para o futuro. A seleção brasileira, por exemplo, convocou oito estreantes para a Super Data Fifa de setembro, quando enfrenta a Austrália e a Índia.

Entre trocas de treinador e mudanças de geração, as principais seleções do mundo têm caras novas para os primeiros amistosos pós-Copa de 2026. Conheça as principais novidades:

Espanha



Vencedora da Copa do Mundo 2026, a Espanha tem quatro mudanças em releção ao elenco campeão: Saíram Joan García (lesionado), Marcos Llorente (aposentou da seleção), Gavi e Borja Iglesias (opção técnica).

Voltaram à seleção o zagueiro Dean Huijsen, do Real Madrid, e o meia Fermín López, do Barcelona, que foi cortado por lesão às vésperas da Copa. Os estreantes são Josep Martínez, novo goleiro titular da Inter de Milão, e Roberto Fernández, centroavante que marcou seis gols em sete jogos neste início de temporada pelo Espanyol.

Argentina

Para a despedida de Lionel Messi da seleção argentina, Scaloni convocou sete novidades em relação aos jogadores que terminaram com o vice-campeonato no Mundial. Augustín Giay (Palmeiras), Juan Foyth (Villareal), Franco Mastantuono (Fiorentina), Matías Soulé (Roma), Gianluca Prestianni (Benfica) e Santiago Castro (Roma), já haviam defendido a Albiceleste antes.

O único estreante é o jovem lateral-esquedo Román Vega, do Zenit. O defensor de 22 anos tem passagens pelas categorias de base do Barcelona e foi formado pelo Argentinos Júniors.

Inglaterra



Após terminar com a terceira colocação da última Copa, Thomas Tuchel chamou nove novidades: Steele, Trent Alexander-Arnold, Branthwaite, Lewis Hall, Lewis-Skelly, Calvert-Lewin e Morgan Gibbs White, chamado após o corte de Cole Palmer.

Os três estreantes são os meio-campistas Alex Scott, do Bournemoouth, e James Garner, do Everton, e Rio Ngumocha, ponta de 18 anos do Liverpool.

França

A primeira convocação de Zinédine Zidane à frente da seleção francesa conta com cinco novidades. Guillaume Restes, goleiro de 21 anos do Toulouse foi chamado para ser o reserva de Maignan. Andy Diouf, da Inter de Milão, e Jérémy Jacquet, do Liverpool, são os novos zagueiros do elenco.

Lucas da Cunha, volante destaque do Como, da Itália, e o atacante Esteban Lepaul, do Rennes, também foram chamados pela primeira vez.

Alemanha

Na primeira convocação de Jurgen Klopp no comando da Alemanha, o treinador inovou na intenção de observar novos jogadores. Foram 44 nome chamados, divididos em duas listas, em que cada uma disputará dois dos quatro jogos da Nations League.

Na primeira lista os estreantes são: Hennes Behrens (Augsburg), Max Rosenfeider (Freiburg), Philipp Treu (Freiburg), Bambasé Conté (Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Freiburg) e Younnes Ebnoutalib (Frankfurt). Já na segunda lista, as novidades são: Finn Jeitsch (Stuttgart), Mika Baur (Celtic), Felix Keidel (Elversberg), Vitaly Janelt (Brentford) e Derry Scherhandt (Freiburg).

Holanda



Sem Memphis e com a volta de Kenneth Taylor, Jurrien Timber, Veerman e Frimpong, Xavi anunciou a sua primeira convocação à frente da Laranja Mecânica. Os estreantes são o meio-campista Gjivai Zechiël, do Feyenoord, e o ponta-esquerda Ruben Van Bommel, do PSV.

Portugal



Com Jorge Jesus no comando da seleção, a primeira convocação pós-Copa de Portugal contou com quatro novidades: Samuel Soares (goleiro da Benfica), Nuno Tavares (lateral da Lazio), Palhinha (volante do Benfica) e Fábio Silva (atacante do Borussia Dortmund).

Itália

De fora das últimas três Copas do Mundo, a Itália apostou na renovação de seu elenco e no retorno do treinador Roberto Mancini. De volta, o italiano convocou nove estreantes entre os 34 chamados.

Massimo Pessina (Bologna), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Issa Doumbia (Sporting), Alessandro Romano (Cagliari), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Antonio Vergara (Napoli) e Mohamed Zoma (Nuremberg).