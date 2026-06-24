Novo reforço do Real Madrid, Marc Cucurella falou sobre a sua expectativa de jogar ao lado de Vinicius Júnior, nesta quarta-feira, 24. Perguntado se a falta de ajuda defensiva do camisa 7 da seleção brasileira seria um problema, o lateral espanhol não se mostrou incomodado.

“Eu não me importo se ele não volta para trás, ou não ajuda defensivamente. Deixe ele ficar descansando no jogo, para que ele possa marcar gols. Eu vou fazer todo o trabalho sujo por ele”, respondeu Cucurella.

Formado nas categorias de base do Barcelona, Cucurella foi comprado pelo Real do Chelsea, por 55 milhões de euros e é uma das quatro contratações feitas para José Mourinho. Os outros nomes confirmados no clube merengue são: Konaté, ex-Liverpool, Bernardo Silva, ex-Manchester City, e Dumfries, ex-Inter de Milão.

Próximo jogo da Espanha

A Espanha de Cucurella decide o seu futuro na Copa do Mundo 2026 contra o Uruguai, na próxima sexta-feira, 26. A partida, disputada em Guadalajara, ocorre às 21h (de Brasília).